Virtus, abbonamenti al via. Uno tra Smailagic o Hands per puntare a quota 5.000

"Per quella V cucita sopra al cuore". Con il claim che unisce segno di appartenenza e orgoglio, prende ufficialmente il via oggi la campagna abbonamenti Virtus. Tramite il circuito Vivaticket, nei punti vendita abilitati e sul sito internet, oppure direttamente a casa Virtus sarà possibile sottoscrivere le tessere per la nuova stagione. Orgoglio e segno di appartenenza per i bianconeri che dopo i circa 4200 abbonati della passata stagione, quest’anno puntano a superare quota 5000. Obiettivo importante, considerato che nella prima parte della stagione le V Nere giocheranno al PalaDozza e quindi con una capienza ridotta rispetto a quella della Virtus Arena, ma che potrebbe essere raggiunto, per l’affetto e l’attaccamento che il pubblico ha sempre avuto e per lo slancio dovuto alla vittoria del titolo tricolore e di un mercato, giorno dopo giorno, è sempre più definito.

Un anno fa gli abbonati avevano confermato la loro tessera a scatola chiusa, adesso lo possono fare anche con cognizione di causa visto che in casa Virtus si sta sempre più delineando una campagna rafforzamenti chiara e ben definita. Via Zizic, Grazulis e Clyburn - i primi due con buyout, più o meno importante, il terzo senza -, la Virtus ha abbassato, di un bel po’, il proprio monte stipendi e adesso il dg Paolo Ronci può muoversi con maggiore libertà per completare l’organico bianconero.

Gli ultimi rumors parlano di un forte interessamento per Alen Smailagic (foto), lungo serbo, classe 2000 in uscita dallo Zalgiris Kaunas, in grado di giocare sia da ala grande che da centro, proprio le caratteristiche che Dusko Ivanovic cerca dai suo bigman. Sul mercato straniero, l’altro nome caldo è quello di Jaylen Hands, capocannoniere della Lba e autore di un’ottima stagione a Varese, per il quale però non sembra mancare la concorrenza e che stazza e ruolo può per altro giocare playmaker-guardia, settore in cui per altro la Virtus è ben coperta.

Rimane apertissima infine la pista che porta a Gabriele Procida. L’ala piccola ha terminato il suo contratto con l’Alba Berlino il 30 giugno e adesso è a tutti gli effetti free agent. Nel frattempo di definire la sua rosa, la Virtus guarda con attenzione alle Summer League Nba. Al California Classic ha fatto il suo esordio Momo Diouf. Poco spazio per lui all’esordio, appena 1’39’’ in campo per 1 rimbalzo difensivo e 1 assist, nel confronto che ha visto gli Miami Heat battere 82-69 i San Antonio Spurs, ma con le rotazioni ampie a disposizione ci sarà spazio per vederlo maggiormente in campo con la canotta degli Spurs. Summer League che vedranno scendere in campo, dal 10 al 20 luglio a Las Vegas in canotta Cavs, anche Saliou Niang prossimo ad essere ufficializzato, con un accordo biennale, in Virtus.