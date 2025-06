Virtus: Analisi delle Prestazioni dei Giocatori nella Partita

Hackett 7 (in 19’ 1/2 da due, 0/1 da tre, 3 rimbalzi, una persa, 2 recuperi, 4 assist). Terzo fallo discutibile. Il grande merito di Daniel è aver subito probabilmente un torto (grave) e non aver perso la ragione.

Cordinier 6 (in 16’ 2/5 da due, 0/4 da tre, 3/3 ai liberi, 3 rimbalzi, una stoppata subita, 2 perse, 2 assist). Quando decide di entrare non ce n’è per nessuno. Ma dall’arco deve crescere.

Clyburn 6 (in 34’ 5/9 da due, 1/6 da tre, 6 rimbalzi, una stoppata subita, 2 perse, un recupero, 3 assist). Molto meglio che in gara-uno. All’inizio il vantaggio Virtus è tutto suo. Poi si estrania un po’.

Akele 7,5 (in 27’ 5/5 da due, 0/2 da tre, 8 rimbalzi, una stoppata, una persa, un recupero, un assist). Panchinaro a chi? Nicola sta in campo benissimo. Segna, difende, raccoglie rimbalzi. Ed è pure sfortunato da tre.

Diouf 7,5 (in 27’ 4/7 da due, 2/2 ai liberi, 5 rimbalzi, una stoppata subita, 2 perse, un recupero). Eccolo l’altro azzurro che brilla. Va dentro senza paura. E quando il pallone pesa una tonnellata, dalla lunetta, non fa fatica. Anche lui penalizzato dagli arbitri: se Mirotic ha il piede sul semicerchio, come può essere sfondamento? Dopo averlo rivisto. Per di più.

Pajola 6 (in 24’ 0/1 da due, 0/5 da tre, 4 rimbalzi, 3 perse, un recupero, 3 assist). Difesa, ma in attacco... Passino gli errori dalla lunga distanza, ma quell’appoggio sbagliato non è da lui.

Morgan 6 (in 24’ 1/1 da due, 2/6 da tre, 2 rimbalzi, 2 perse, un assist). Roba da Matt si accende a intermittenza. Ma quando serve una tripla lui c’è sempre.

Shengelia 8 (in 20’ 4/5 da due, 2/2 da tre, 4/4 ai liberi, 4 rimbalzi). ... Ricordate la vecchia Settimana Enigmistica con i puntini che servivano per dare forma a un disegno? I punti sono per gli aggettivi. Li abbiamo finiti. Li aggiunga tranquillamente il lettore.

Zizic sv (in 5’). Non è la sua partita. Perché Diouf e Akele fanno pentole e coperchi.

Taylor sv (in 3’ 0/1 da due, 0/1 da tre). Come con Venezia. Deve prendere le misure degli avversari e dell’intensità.

Polonara sv (in 1’). Scavalcato nelle rotazioni. Però fa parte del gruppo. E avrà tempo per recuperare.

a. gal.