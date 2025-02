La Virtus Bologna cade con Milano 77-91 e saluta subito la Coppa Italia

Torino, 12 febbraio 2025 - La Virtus saluta subito la Coppa Italia. L’Armani Milano fa suo il quarto di finale più atteso e batte una Virtus sottotono per 77-91 e che a parte la fase iniziale del confronto è sempre stata costretta a rincorrere un’Olimpia che si affida a Shields e Leday e che trova una discreto continuità da tutti gli altri elementi.

Brutta Virtus che proprio non c’è e che ha fatto registrare un evidente passaggio indietro complice anche percentuali, soprattutto da tre, davvero pessime. Virtus ancora senza Morgan, a Torino con la squadra, ma non ancora disponibile dopo l’attacco influenzale che lo ha colpito alla vigilia della sfida di domenica con Tortona. Per il quarto di finale con l’Armani alla Inalpi Arena in avvio di sfida coach Dusko Ivanovic si affida a Paola, Cordinier, Holiday, Shengelia e Diouf.

Milano invece recupera Mirotic e, Nebo a parte si presenta quasi al completo. Avvio migliore della Virtus che tiene con piglio la testa. Milano ribalta la situazione con parziale di 0-9 portandosi avanti 12-18, a cui fa seguito un controparziale che riporta la sfida in equilibrio sul 18-18. L’Armani però prova la fuga ad inizio secondo parziale con la Virtusche fatica in attacco e Milano che raggiunge la doppia cifra di vantaggio e tocca il massimo vantaggio del primo tempo +16, sul 31-47, al 19’.

L’inerzia fino all’intervallo è tutta per l’Armani che controlla, trova con continuità la via del canestro, con Shields chirurgico, Dimitrijevic e Bolmaro ottime spalle e approfitta di una Virtus sottotono che appare invece imballata, a tratti fin troppo frenetica e precipitosa e che fatica in attacco dove segnano solo Cordinier in avvio e capitan Belinelli. Ad inizio ripresa la Virtus prova a mettere energia. Hackett e la tripla di Polonara riducono lo strappo, ma Milano è padrona della sfida e ritocca il massimo vantaggio +19, sul 47-66 al 27’. L’ultimo quarto non è altro che pura accademia per Milano contro una Virtus che proprio non c’è e che sprofonda anche a -21 sul 53-74 al 31’. Il semifinale, in programma sabato pomeriggio va così l’Armani che sfiderà Brescia vittoriosa nel primo quarto di finale con Tortona per 86-79.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 77 ARMANI MILANO 91 VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Paola 5, Cordinier 7, Holiday 1, Shengelia 14, Diouf 20; Hackett 7, Belinelli 10, Tucker 6, Polonara 7, Grazulis; Akele, Visconti ne. All. Ivanovic.

OLIMPIA ARMANI MILANO: Mannion 4, Bolmaro 10, Shields 19, Leday 16, Gillespie 2; Dimitrijevic 14, Flaccadori 6, Mirotic 8, Tonut 3, Ricci 9, Diop; Caruso ne. All. Messina

Arbitri: Attard, Giovannetti, Lo Guzzo.

Note: parziali 18-20, 33-47, 53-71.

Tiri da due: Virtus 20/33; Milano 18/35. Tiri da tre: 6/20; 14/27. Tiri liberi: 19/28; 13/17. Rimbalzi: 31; 30.