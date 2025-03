Virtus, arriva l’esame contro il passato . Il tributo di Banchi: "Una delle sfide più dure"

Rinfrancata dalla vittoria con Milano e dal recupero anche di Polonara, la Virtus si appresta a tornare in campo questo pomeriggio sul Bosforo per affrontare l’Efes Istanbul. I bianconeri si ritroveranno di fronte il loro recentissimo passato, visto che a guidare i turchi c’è Luca Banchi che per un anno e poco più, fino ai primi di dicembre, è stato proprio sulla panchina delle V Nere. Confronto amarcord per il tecnico toscano e per Marco Belinelli e compagni che non hanno più ambizioni di classifica, ma dovranno e vorranno onorare nel migliore dei modi possibili una competizione come l’Eurolega. La permanenza bianconera si gioca sui tavoli della burocrazia, ma la si gioca anche sul modo con cui i bianconeri onoreranno le 7 sfide che mancano a conclusione della competizione. Non al meglio e con l’idea di dare spazio a chi finora è stato meno impiegato, anche per preservare energie in vista della sfida con Trento che vale il primato in classifica, la Virtus proverà a tenere testa a un avversaria che invece è in piena lotta per un posto nei playoff-playin di Eurolega. "Spero che la gara con l’Efes possa aiutarci a migliorare e a dare minuti a quei giocatori che normalmente non giocano tanto - conferma Dusko Ivanovic – Tuttavia, come in ogni partita, il nostro obbiettivo rimane sempre quello di provare a vincere". Virtus che proverà a fare lo sgambetto ai turchi, anche se ovviamente le motivazioni delle due squadre sono diametralmente opposte. Sull’altra panchina come detto siede invece Luca Banchi che tesse le lodi dei bianconeri, squadra che tra mille vicissitudini ha guidato fino ai primi di dicembre per poi dimettersi e approdare qualche settimana dopo proprio sulla panchina dei turchi. "E’ senza dubbio una delle sfide più difficili che ci attende per la qualità della Virtus – conferma Banchi – dopo il rientro dagli infortuni sia di Toko Shengelia che di Ante Zizic, la V Nere arriverà al confronto con noi nella forma migliore, come ha dimostrato anche l’importante vittoria casalinga con l’Olimpia Milano. Noi? Ci stiamo preparando seriamente a una partita che nasconde tante insidie: dovremo affrontare questa importante sfida con aggressività e costanza". Le parole dell’ex coach bianconero da un lato confermano l’importanza del confronto per un Efes in piena corsa per i playoff o playing di Eurolega, dall’altra ribadiscono il grande rispetto che il coach grossetano ha nei confronti dei bianconeri. Arrivato in panchina a settembre del 2023, nella passata stagione Banchi ha guidato le V Nere alla finale scudetto e ai playing di Eurolega. Più complicato invece il percorso in questa prima parte di stagione, complice anche infortuni e organico non lunghissimo, con l’avventura del tecnico grossetano che si era interrotta il 5 dicembre dopo la sconfitta interna con l’Alba Berlino e che ha portato alle dimissioni del tecnico.