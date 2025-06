La Virtus cala il bis e vola a un passo dallo scudetto: battuta Brescia

Bologna, 12 giugno 2025 - La Virtus si ripete e vola ad un passo dallo scudetto. La formazione di Dusko Ivanovic batte anche in gara 2 Brescia 75-65 e adesso è ad una sola vittoria dal suo 17° scudetto e da ricucirsi sulla canotta lo stemma tricolore che manca dalla stagione 2020-21. Difesa arcigna, pressione asfissiante continua sui portatori di palla di Brescia e un attacco che gira e che trova tanti protagonisti con Shengelia (cori e prestazione da mvp e da leader per lui) ben supportato dalle prove balistiche di Hackett e Taylor, sono la ricetta vincete della Virtus di coach Ivanovic. Gran tifo e la bella coreografia della curva, accolgono le squadre prima della palla a due, in una Segafredo Arena di nuovo sold-out. Virtus in campo con lo stesso quintetto di gara 1, Taylor, Hackett, Cordinier, Shengelia, Zizic, Brescia che porta a referto, ma solo ad onor di firma Ndour, è costretta a cambiare lanciando Mobio in quintetto insieme a Nikola Ivanovic, Della Valle, Rivers e Bilan. La sfida inizialmente è un continuo botta e riposta, poi è la Virtus avanti 17-11 a metà primo quarto a dare la prima accelerata. Brescia rimane comunque attaccata al match con i punti di Nikola Ivanovic e Burnell (il migliore dei suoi) e dopo un break a metà secondo sembra prendere in mano il match.

Dusko Ivanovic chiama tempo, riordina le idee dei suoi che tornano avanti, con un difesa che non concede più nulla a Brescia e una Virtus che trova continuità in attacco. Shengelia segna, Diouf fa l’intimidatori e la tripla di Taylor al 18’ costringe Poeta a chiamare per la seconda volta in pochi minuti tempo, sul 39-32. Al rientro in panchina Shengelia e Burnell si “beccano”, ma poi sportivamente si spiegano, non si segna più e la Virtus chiude all’intervallo su un rassicurante +7. Nella ripresa la V nera parte forte con un parziale di 5-0 che vale subito il +12 sul 44-32. La tripla di Capitan Futuro, Alessandro Pajola alla sua 500^partite in canotta bianconera sembra stappare definitivamente il match per il 53-40 del 26’, ma Brescia si conferma squadre che non molla risale. Toccato il punto più basso la formazione di Peppe Poeta risale fino al -5 sul 53-50 dopo un parziale di 0-10 con Dowe a guidare i lombardi. La tripla di Akele riporta l’inerzia dalla parte bianconera ed è un’altra tripla, di Pajola, a lanciare sul +12 63-51 a inizio ripresa le V Nere scatenando la festa di una Segafredo Arena caldissima. Martedì al PalaLeonessa di Brescia, già tutto esaurito gara 3, Marco Belinelli e compagni avranno il primo colpo da ko a sua disposizione per chiudere la serie e conquistare il tricolore.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 75 GERMANI BRESCIA 65 SEGAFREDO BOLOGNA: Taylor 13, Hackett 10, Cordinier 4, Shengelia 15, Zizic 6; Akele 10, Diouf 4; Pajola 11, Morgan 2, Belinelli, Accorsi ne. All. Ivanovic. GERMANI BRESCIA: Ivanovic 12, Della Valle 3, Rivers 8, Mobio 2, Bilan 10; Burnell 21, Dowe 7, Cournooh 2, Ferrero, Ndour ne, Tonelli ne, Pollini ne. All. Poeta. Arbitri: Rossi, Giovannetti, Perciavalle. Note: parziali 22-21, 39-32, 58-51. Tiri da due: Virtus 16/37; Brescia 16/30. Tiri da tre: 11/27; 7/22. Tiri liberi: 10/13; 12/19. Rimbalzi: 39; 29.