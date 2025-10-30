Virtus, l’abito non fa il Bayern Monaco: in Germania finisce 86-70

Monaco (Germania), 30 ottobre 2025 – Due quarti in equilibrio, un sussulto a metà terza frazione di gioco, portandosi avanti sul 46-51, poi la Virtus finisce in riserva e cede al Bayern Monaco nella ottava giornata di Eurolega, subendo il secondo ko consecutivo. Costretta a lungo a rincorrere i bavaresi, la formazione di Dusko Ivanovic è riuscita a tenere bene il campo finché ha avuto l’energia per farlo, ma 32’ di buon basket non sono bastati ad evitare il ko con i tedeschi.

Sfida speciale quella Sap Garden per Carsen Edwards che ritrova il suo passato degli ultimi 2 anni e per Karim Jallow, nato e cresciuto proprio a Monaco di Baviera. Dopo il ko di Kaunas, coach Ivanovic aveva chiesto ai suoi una partenza diversa e la Virtus per i primi minuti, grazie alle iniziative di Smailagic, risponde positivamente. Man mano il Bayern, sfruttando le percussioni di Mike e il tiro dalla lunga distanza sembra prende il sopravvento e al 5’ i bianconeri sono costretti a rincorrere sul 13-6. La Virtus si riporta in scia grazie a 6 punti di Alston jr, ma dall’altra parte il Bayern è però bravo a sfruttare la maggiore fisicità, vincendo la battaglia al rimbalzo, mentre in attacco l’ex Milano Voigtmann con 10 punti nel secondo quarto punisce la difesa bolognese. E’ ancora Smailagic a tenere a galla la Virtus con due triple poi entra in partita anche Edwards che segna i suoi primi tre punti al 17’ e la Virtus pareggia i conti sul 38-38 al 19’.

Sotto di 3 all’intervallo, la Virtus inizia la ripresa con 4 punti di fila di Edwards e torna avanti 40-41, dopo il 5-6 di avvio gara. I bianconeri con Smailagic incontenibile in attacco e Jallow ministro della difesa, assestano il colpo con un parziale di 5-13, portandosi avanti 46-51. I bavaresi però rispondono con un controbreak di 12-2 propiziato dall’ex Nba Spencer Dinwiddie, al suo esordio, e ribaltano di nuovo, complice le troppe palle perse di Pajola e compagni.

Il Bayern allunga a inizio ultimo quarto sul 63-55, ma due triple di Edwards e Jallow riportano a -2 la Virtus. E’ l’ultimo sussulto bianconero. La Virtus è palesemente stanca, perde il filo del gioco in attacco con troppe palle buttate e non riesce più a trovare buone soluzione. Dall’altra parte del campo Jessup è decisivo per la vittoria bavarese, spingendo a un break di 18-2 che non lascia scampo alla Virtus.

Il tabellino

BAYERN MONACO 86

ViRTUS BOLOGNA 70

BAYERN MONACO: Lucic 4, Obst 21, Jovic 3, Mike 17, Voigtmann 10; Da Silva 9, Rathan-Mayes, Dinwiddie 6, Gabriel 2, Baldwin 2, Jessup 12; Hollatz ne. All. Herbert.

VIRTUS BOLOGNA: Pajola, Edwards 16, Niang 4, Jallow 9, Smailagic 17; Vildoza 2, Taylor 5, Alston Jr. 10, Hackett, Morgan 4, Diouf 1, Diarra 2. All. Ivanovic.

Arbitri: Javor, Bissang, Tsaroucha.

Note: parziali 18-15, 41-38, 61-55. Tiri da due: Bayern 13/27; Virtus 18/33. Tiri da tre: 12/30; 8/26. Tiri liberi: 24/28; 10/16. Rimbalzi: 35; 33.