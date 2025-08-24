Virtus, Belinelli ha un solo rimpianto: "Avrei voluto un podio con l’Italia"

Si rilassa, Marco Belinelli. Che almeno per un giorno lascia l’amato basket per il tennis. Si concede ai microfoni del Tg1 della sera, Beli, perché la decisione del suo ritiro, annunciato ufficialmente lunedì, non poteva passare inosservata. Si parte dall’anello Nba. "L’anello Nba è qualcosa di unico, averlo vinto in quel contesto ancor di più. A San Antonio è stato tutto fantastico".

Poi si entra nel dettaglio. "Il basket? Ne ho avuto fin troppo. Smettere? Mi ha convinto l’anno difficoltoso anche se noi della Virtus abbiamo vinto lo scudetto".

La dedica del tricolore non è una novità. Marco con Shengelia e Pajola, il giorno dopo lo scudetto, raggiunse l’ospedale Sant’Orsola per portare a Polonara il trofeo. "La dedica? Ad Achille Polonara che conosco da tempo, ci sentiamo spesso".

I ricordi lo portano con il pensiero a mamma Iole, che nella casa di San Giovanni ha una sorta di museo. "Mia mamma conservava tutto. Maglie, foto… Una in particolare? Quella dell’ incontro con Obama".

L’unico rimpianto di Beli, riguardando una carriera bellissima, è legata all’Italia. "Rimpianti per la nazionale? Potevamo fare di più, ho sentito Pozzecco e adesso iniziano gli Europei. Agli azzurri auguro il meglio".

Nella pioggia di complimenti che sono arrivati, non solo via social (un saluto speciale anche da parte di Jasmin Repesa, con cui Beli vinse lo scudetto Fortitudo nel 2005), ecco anche le autorevoli parole della Lega Basket. Da Umberto Gandini a Maurizio Gherardini. Ecco Gandini, presidente Lba: "Il suo arrivo ha contribuito a far crescere il valore del nostro campionato, del quale è stato mvp lo scorso anno conquistando il Dino Meneghin Trophy, premiato poi dallo stesso Meneghin".

Il presidente designato della Lba, Gherardini, vanta anche un prestigioso passato in comune con Marco. Beli, tra i club Nba, è stato anche a Toronto. E tra i dirigenti Raptors, in quel 2009/2010, c’era proprio Gherardini.

"Avere due azzurri in squadra a Toronto è stata una bella esperienza – ricorda –. Credo che di Marco vadano ammirate e sottolineate non solo le grandi doti tecniche, ma anche la perseveranza e la capacità di non mollare mai, di sapersi adattare alle tante e varie situazioni in cui si è trovato negli anni di Nba raggiungendo risultati che oggi fanno parte della storia. Grandi traguardi a cui ha saputo aggiungere anche successi italiani, ultimo proprio lo scudetto conquistato al termine della stagione Lba che si è appena conclusa".

Si lavora, in casa Virtus, per ritagliare il miglior ruolo possibile, all’ex capitano. E anche per organizzare, non in tempi brevissimi, una gara d’addio. Come si addice ai grandi campioni.