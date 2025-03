La Virtus ritrova il sorriso: travolta l’Alba

Berlino (Germania), 28 marzo 2025 - Segnali di ripresa. La Virtus passa a Berlino imponendosi nettamente 64-108 nel terzultimo turno di Eurolega in casa dei tedeschi al termine di un confronto dominato dall’inizio alla fine. 40’ avanti nel punteggio la formazione di Dusko Ivanovic lancia importanti segnali di ripresa, ovviamente da parametrare all’avversario che Marco Belinelli e compagni si sono trovati di fronte e da confermare nelle prossime uscite. Una vittoria è comunque sempre una vittoria per la Virtus che interrompe a 5 la striscia di sconfitte consecutive e a 9 quelle consecutive di Eurolega. Alla Uber Arena di Berlino è sfida tra ultima e penultima di questa Eurolega. Virtus a referto in 11, senza l’indisponibile Momo Diouf, con Tucker e Grazulis a casa fuori dai piani bianconeri e in lista trasferimento. Virtus sempre avanti nel punteggio, con i bianconeri che tengono la guida nel punteggio e toccano la doppia cifra di vantaggio a fil di sirena di fine primo quarto col canestro di Clyburn. Il parziale bianconeri di allunga ad inizio seconda frazione di gioco, grazie ai 10 punti di fila di Polonara, toccando il +17 sul 22-39. Il bianconeri allungano sul +20, 28-49 sulla schiacciata in contropiede di Shengelia. I meccanismi difensivi e offensivi sembrano funzionare perfettamente nella Virtus. I bianconeri toccano infatti quota 52 (31-52 sul +21), eguagliando dopo appena 17’ i punti messi a segno 48 ore prima con la Stella Rossa a conferma che si a tutti gli effetti una serata completamente diversa. E’ il momento di Shengelia che contribuisce in maniera determinante ad allungare il break bianconero che tocca il 31-62 al 19’. Una Virtus da stropicciarsi gli occhi, decisamente diversa rispetto alle ultime uscite, ma come detto sempre da valutare in base all’avversario che si ha di fronte. Di positivo c’è una squadra che cerca di rimanere connessa fino al 40’. Gioco, partita e incontro già all’intervallo per una Virtus che nella ripresa non deve fare altro che controllare e portare a casa la vittoria, raggiungendo il +38 sul 33-71 al 23’, dopo un inizio di ripresa di 0-9. Il massimo vantaggio la Virtus lo tocca sul +51 sul 46-97 al 34’ il resto è storia adesso sotto con la sfida di lunedì con la Reggiana.

Il tabellino

ALBA BERLINO 64 VIRTUS BOLOGNA 108 ALBA BERLINO: Spagnolo 2, Hermannsson 8, Schneider 4, Bean 6, Baker II 8; Procida 4, Delow 6, McDowell-White 2, Mattisseck, Thomas 11, Rapieque 9, McCormack 4. All. Calles. VIRTUS BOLOGNA: Pajola 11, Cordinier 9, Clyburn 14, Shengelia 15, Polonara 16; Zizic 13, Hackett 6, Morgan 5, Akele 6, Holiday 3, Belinelli 10. All. Ivanovic. Arbitri: Nedovic, Ryzhyk, Balak. Note: parziali 15-26, 33-62, 44-87 Tiri da due: Alba 17/40; Virtus 31/35. Tiri da tre: 5/33; 11/23. Tiri liberi: 15/21; 13/14. Rimbalzi: 33; 37.