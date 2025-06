Virtus Bologna: Analisi delle Prestazioni dei Giocatori nella Sconfitta Contro Milano

Hackett 6,5 (in 22’ 2/6 da due, 0/1 da tre, 3/4 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa, 3 recuperi, 2 assist). E’ l’anima della squadra. Prova sempre a inventarsi qualcosa. Ma predica nel deserto.

Cordinier 5 (in 22’ 1/3 da due, 1/1 da tre, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 4 perse, un recupero, 3 assist). Forse un giorno andrà nella Nba. Quel che è certo è che se Isaia gioca così, la Virtus non può andare da nessuna parte.

Clyburn 6 (in 20’ 4/5 da due, 1/1 da tre, 2 rimbalzi, 2 assist). Garantisce punti, intensità a intermittenza. Poi si fa male sul più bello e non rientra più.

Akele 6,5 (in 17’ 2/2 da due, 0/1 da tre, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una stoppata subita). L’energia di Nicola non viene mai meno. In questo momento è imprescindibile.

Diouf 6,5 (in 25’ 5/7 da due, 4/4 ai liberi, 4 rimbalzi, una stoppata, una persa, un recupero). Vedi alla voce Akele: prova sempre a rendersi utile. Ma è tra i pochi ad avere continuità.

Shengelia 5,5 (in 20’ 1/4 da due, 5/6 ai liberi, un rimbalzo, 2 perse, un recupero). Dopo due prove mostruose tira il fiato. E’ umano anche lui.

Morgan 5 (in 15’ 0/1 da due, 0/1 da tre, un rimbalzo, un assist). Se non fa canestro, vista la stazza e la scarsa propensione alla difesa, diventa un lusso che la Virtus non può permettersi.

Pajola 5 (in 19’ 0/2 da due, 0/3 da tre, 3/4 ai liberi, 5 rimbalzi, una persa, 2 recuperi, 2 assist). Non ci siamo. Fa tanta fatica. E non fa mai canestro.

Polonara 5,5 (in 6’ 1/1 da due, 2 rimbalzi). Prova ad accendersi. Invano.

Belinelli 5,5 (in 13’ 3/5 da due, 0/2 da tre, 3/3 ai liberi, un rimbalzo, una stoppata subita, una persa ). Due triple aperte che potevano riaprire la partita. Finiscono sul ferro.

Zizic 5 (in 12’ 0/1 da due, un rimbalzo). Più minuti, rispetto a gara-uno. Ma senza costrutto. Anche Zizic è una soluzione che in questo momento (che dura da tanto) la Virtus non si può permettere nemmeno quando Milano schiera un centro vero.

Taylor 5 (in 9’ 1/1 da due, 0/2 da tre, 3 perse, un assist). Come per Beli. Una tripla prima dell’intervallo che poteva riscrivere la storia del match. Serve di più.

a. gal.