Virtus Bologna, biglietti e mini abbonamenti per le finali playoff: le informazioni utili

Bologna, 9 giugno 2025 - Le novità dei biglietti per le finali con Brescia e l’aggiornamento delle condizioni di Achille Polonara. Dopo una domenica di meritato riposo, da quest’oggi a Casa Virtus si è tornati al lavoro per preparare, sia alla palestra Porelli che negli uffici della società, le prossime finali scudetto. Alla ripresa dell’attività la squadra si è presentata all’allenamento quasi al completo con le assenze che perdurano di Will Clyburn e di Achille Polonara. Se per il primo, problema muscolare, si sta provando a recuperarlo per averlo a disposizione anche parzialmente per gara 1 di giovedì, per Polonara la situazione è più complessa. L’ala forte nativa di Ancona sarà ancora indisponibile a causa di una sindrome mononucleosica. Il giocatore verrà sottoposto periodicamente a controlli medici specialistici e le sue condizione verranno valutate quotidianamente, ma difficile che possa essere in campo per le Finals del campionato italiano.

In vista di gara 1 di giovedì 12 giugno e di gara 2 di sabato 24 giugno intanto da oggi è aperta la vendita libera dei mini abbonamenti della Finale Playoff 2025, comprensivo delle prime due partite alla Segafredo Arena.

Dalle 14 di domani sarà invece aperta anche la libera vendita delle singole partite. E’ sempre attiva la possibilità per ogni abbonato alla stagione 24/25 di acquistare fino a 3 mini abbonamenti a prezzo dedicato, inserendo in fase di acquisto il codice di accesso presente sull’abbonamento. E’ possibile acquistare i biglietti a Casa Virtus, in Via dell’Arcoveggio 49/3 da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, online su vivaticket.it e infine nei punti vendita Vivaticket autorizzati.