Virtus Bologna: Brandon Taylor pronto per i playoff, debutto domenica alla Segafredo Arena

La fortuna di una squadra, si dice spesso, sta nell’asse play-pivot. Da questo punto di vista la Virtus riproporrà qualcosa che a Reggio Emilia (nella stagione dell’ultimo scudetto bianconero) hanno già visto. Perché Momo Diouf, bianconero da questa stagione, è cresciuto nelle fila della Reggiana e Brandon Taylor, nella città del Tricolore, ha soggiornato proprio in quell’intervallo di tempo.

Ieri mattina, il giocatore di buon ora, si è presentato a Villalba per le visite di rito. Tutto a posto, al punto che il club ne ha già annunciato l’ingaggio. E forse lo presenterà in questi giorni.

Intanto, oggi, Brandon lavorerà da solo in palestra. Dusko Ivanovic ha concesso un giorno di riposo al gruppo, ma Taylor, che occuperà un ruolo chiave, dovrà imparare quelli che sono gli schemi e i meccanismi.

In attesa della presentazione ufficiale, Brandon ha affidato alla società la prima dichiarazione ufficiale da giocatore bianconero. "Sono molto contento di essere a Bologna e non vedo l’ora di iniziare questi playoff. Forza Virtus!", dice Brandon che nelle ultime stagioni ha giocato in Spagna. Non in un club di altissimo livello, ma dimostrando di essere adatto al basket europeo.

Ivanovic gli chiederà di essere un’alternativa diversa rispetto ai registi designati, Daniel Hackett e Alessandro Pajola. Rispetto ai due ’titolari’, Brandon dovrà essere bravo a garantire maggiore pericolosità e qualche soluzione estemporanea. Ma dovrà essere bravo lui, e la squadra, a superare i turni per aumentare la sua permanenza all’ombra delle Due Torri.

Si parte, come stabilito, domenica sera, alle 20,45, alla Segafredo Arena. Il bis due giorni più tardi, sempre alla Fiera, la terza tappa, questa volta in Laguna, venerdì prossimo.

L’avversaria è la Reyer Venezia dell’ex Amedeo Tessitori. Un ex, a inizio stagione, ce l’aveva pure la Virtus. Ma Rayjon Tucker è partito per la Grecia senza lasciare eccessivi rimpianti.

Domenica ci sarà anche Alessandro Pajola. Capitan Futuro ha superato il problema alla caviglia che gli aveva impedito di giocare la ripresa del confronto con Trapani. Ma la sua soglia di dolore è alta, la voglia di dare una mano alla Virtus altissima, e Ivanovic potrà contare così sul fedelissimo che fa dell’arte della difesa uno dei punti di forza.