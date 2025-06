Virtus Bologna: Caccia al Diciassettesimo Scudetto con Belinelli e Pajola

Correva l’anno 2021. L’11 giugno di quella stagione, la Virtus chiuse i conti con Milano: 73-62. Era la quarta vittoria di fila, la Bologna bianconera poteva mettere in bacheca lo scudetto numero sedici. E adesso, ricercando il diciassettesimo della serie, la Virtus si guarda alle spalle e scopre che i reduci, di quel trionfo, sono soltanto due, capitan Marco Belinelli e capitan Futuro, al secolo Alessandro Pajola. E gli altri? Amar Alibegovic è ormai una colonna di Trapani, Pippo Ricci è il capitano dell’Olimpia e Abi Abass ha scelto, lo scorso anno, di andare a Dubai. L’italiano numero sei era Stefan Nikolic, oggi a Cremona e pure campione europeo universitario in maglia Cus Bologna. E gli stranieri, chi erano? Uno è facile, Milos Teodosic, così come in connazionale Stefan Markovic. Poi c’erano Kyle Weems e, sotto canestro Julian Gamble e Vince Hunter. Più difficile, forse, ricordare il dodicesimo: era Josh Adams, guardia dai garretti esplosivi che rimase a guardare, tutte le gare dei playoff, seduto in panchina, agitando con entusiasmo l’asciugamano. Altre storie, adesso ci sono altri giocatori, insieme con i veterani Belinelli e Pajola, che chiedono di entrare, a pieno titolo, nell’olimpo bianconero. Brescia e Peppe Poeta permettendo.