Virtus Bologna domina Brescia: Cordinier trascina i bianconeri in vetta alla Serie A

VIRTUS 91 BRESCIA 79

SEGAFREDO : Hackett 8, Cordinier 21, Clyburn 15, Shengelia 12, Zizic 12, Pajola 7, Diouf 4, Morgan 5, Belinelli 2, Akele 2, Polonara, Holiday 3. All. Dusko Ivanovic. GERMANI BRESCIA: Nikola Ivanovic 9, Della Valle 10, Rivers 9, Ndour 6, Bilan 13; Dowe 10, Burnell 14, Cournooh 6, Mobio 2, Ferrero ne, Zanardini ne, Tognolini ne. All. Poeta. Arbitri: Giovannetti, Rossi e Perciavalle. Note: parziali 18-29, 45-53, 73-62. Tiri da due: Virtus 24/40; Brescia 19/38. Tiri da tre: 9/22; 11/24. TIri liberi: 16/18; 8/12. Rimbalzi: 30; 30.

Il ruggito della Virtus, la difesa e Isaia Cordinier, cancellano Brescia e lancia i bianconeri in testa alla classifica di serie A. Sfida dai due volti alla Segafredo Arena, con la formazione di Dusko Ivanovic costretta a rincorrere per tutto il primo tempo una Brescia che non sbaglia mai e una ripresa invece a senso unico per i bianconeri. Dopo aver subito 53 punti nel primo tempo, nei secondi 20’ i bianconeri hanno alzato i toni della difesa e la fisicità, mettendo in grande difficoltà una Brescia che dopo l’intervallo ha segnato 15 punti in altrettanti minuti.

Vittoria netta per la V nera che con questo successo riagguanta in testa alla classifica Trapani, ribaltano il -1 dell’andata con Brescia e a quattro giornate dal termine della stagione regolare fanno un passo fondamentale nella corsa al primo posto.

Partenza lanciata della Virtus grazie alle iniziative di Zizic tocca il +5 sul 12-7 al 4’. Brescia risponde con un controparziale di 4-18 tocca il massimo vantaggio sul 26-41 spendendo al 15’ la Virtus a -15. La sfida cambia completamente nella ripresa. La Virtus, che già nel finale di seconda frazione aveva dato segnali importanti, piazza un parziale di 11-0 e si porta avanti 56-53, vantaggio che i bianconeri non avevano dal 14-11 del primo quarto.

La forza della V nera è nella difesa con Brescia che dopo essere stata una macchina da canestri si inceppa e non segna per 5’ realizzando appena 9 punti nella terza frazione a fronte dei 28 bianconeri. Un nuovo break di 11-0 lancia la Virtus avanti 71-60 al 29’. La squadra trascina e si fa trascinare dalla Segafredo Arena toccando il +16 al 33’ sull’80-64 con Brescia che segna appena 15 punti nei primi 15’ della ripresa. Nel finale i bianconeri non devono far altro che gestire il vantaggio e portare a casa due punti che valgono oro.