Virtus Bologna: Le Pagelle dei Giocatori nella Vittoria Dominante

Cordinier 6,5 (in 24’ 0/4 da due, 2/2 da tre, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata, 5 assist, una stoppata subita) Buona prova, contribuisce con un paio di triple alla prestazione globale della squadra.

Belinelli 7,5 (in 16’ 1/1 da due, 3/5 da tre, 2/3 ai liberi) Chiude in doppia cifra di punti sbagliando poco o nulla al tiro.

Pajola 7 (in 20’ 1/4 da due, 1/1 da tre, 6 rimbalzi, 2 recuperate, 9 assist, una stoppata subita) Solita eccellente regia, con ben 9 assist smazzati, ma ci mette anche rimbalzi e quando serve una bella tripla a inizio seconda frazione di gioco.

Clyburn 7 (in 16’ 2/3 da due, 3/7 da tre, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 assist) Non parte benissimo, si accende cammin facendo con un discreto contributo offensivo.

Shengelia 7,5 (in 21’ 4/6 da due, 0/2 da tre, 6/8 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, 2 perse, 4 assist) Non poteva certo mancare nel momento di dare la spallata decisiva al match.

Hackett 6,5 (in 20’ 1/2 da tre, 1/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 recuperate, una persa, 2 assist) Solida prova, conferma l’ottimo momento di forma.

Morgan 7 (in 24’ 2/2 da due, 3/5 da tre, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, un assist) Continua a essere un fattore fondamentale nell’attacco bianconero dando ottime alternative a Ivanovic.

Polonara 7,5 (in 14’ 3/3 da due, 1/2 da tre, 1/1 ai liberi, 4 rimbalzi, una recuperata, 2 assist) Prestazione eccellente. Parte in quintetto mette grande energia e tanta qualità, confermando di poter dare una bella mano per questo finale di stagione dei bianconeri.

Diouf 6 (in 14’ 3/7 da due, 3/3 ai liberi, 4 rimbalzi, una recuperata, 2 perse, 2 stoppate subite) Battaglia sottocanestro con buona efficacia; anche se sbaglia qualche facile appoggio, è comunque positivo.

Zizic 6 (in 12’ 3/5 da due, 3 rimbalzi, una persa, 2 stoppate subite) Si vede poco, ma con una Virtus che domina raggiunge la sufficienza.

Akele 6,5 (in 19’ 4/5 da due, 4 rimbalzi) Buona prova per lui con fisicità e dinamismo.

Filippo Mazzoni