Virtus Bologna - Milano, date e biglietti delle semifinali playoff

Bologna, 28 maggio 2025 - Sarà ancora Virtus - Milano, stavolta però non in finale, come successo negli ultimi 4 anni.

Virtus Bologna prima al termine della stagione regolare e Armani Milano quinta si troveranno l’una di fronte all’altra in semifinale playoff scudetto.

Una sola delle due grandi protagoniste delle ultime stagioni si guadagnerà infatti un posto alla finalissima. Virtus contro Milano, il derby d’Italia è arrivato all’ennesimo episodio della saga che ha visto le squadre affrontarsi.

La prima sfida stagionale risale al 22 settembre con la finale di Supercoppa vinta 98-96 da Milano, in campionato invece dobbiamo la vittoria bianconera con il successo 73-82 di Belinelli e compagni l’8 dicembre scorso, ripetuta il 2 marzo 86-80 alla Segafredo Arena. C’è stata poi la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia, vittoria di Milano 77-91 il 12 febbraio scorso. Infine le due sfide di Eurolega, entrambe con vittorie casalinghe. Successo dell’arma 99-90 il 31 ottobre scorso, vittoria bianconera 90-70 alla Segafredo Arena, il 4 aprile nell’ultimo precedente stagionale.

Il quarto di finale con l’Umana Reyer è stato appassionante e deciso dal fattore campo. Nei 5 confronti necessari per portare la Virtus in semifinale si sono sempre imposte le formazioni che giocavano in casa, Segafredo Arena o Taliercio che sia. Eppure gara 5 di ieri sera ha avuto un epilogo tutt’altro che scontato. Sotto 67-76 a meno di 6’ dalla fine, una Virtus fisicamente svuotata e che faticava a trovare la via del canestro ha trovato la scintilla che ha cambiato la partita grazie ai canestri di Daniel Hackett e alla straordinaria prestazione di Toko Shengelia.Infortunato dopo gara 3, costretto a saltare gara 4, il guerriero georgiano tornato a disposizione era rimasto in panchina fino a 5’ dalla fine. Il suo ingresso in ciampo ha cambiato l’esito del confronto con la Virtus che ha ribaltato la situazione, segnando anche gli ultimi 4 decisivo punti.

"Voleva giocare in tutti i modi.

Un momento della sfida tra Segafredo Virtus Bologna e Umana Reyer Venezia

Alla fine è entrato, è un lottatore un leader, ha deciso il match”, ha sottolineato nel dopo partita coach Dusko Ivanovic lodando il giocatore e tutta la squadra.Una squadra che ha messo cuore, determinazione, coraggio e alla fine ha centrato il passaggio del turno.

"E’ stata serie molto difficile, sicuramente la più bella dei quarti, devo ringraziare per l’impegno i miei compagni - ha confermato lo stesso Shengelia -. La mia prova? Ho dato un contributo importante, non ero al meglio, ma l’allenatore mi ha dato fiducia e io ho cercato di dare quel che serviva alla squadra in quel momento. Adesso il confronto con Milano? E’ un’avversaria difficile ma ci faremo trovare pronti”.

Una squadra che ha lottato gettando il cuore oltre l’ostacolo e che adesso ha bisogno ancor di più del proprio pubblico.

"E’ stata una serie fantastica - conferma l’ad Paolo Ronci - Un grande plauso a Polonara e Shengelia che hanno fatto di tutto per esserci. Oggi va evidenziato il cuore dei ragazzi, siamo orgogliosi di loro. L’empatia col pubblico dei ragazzi è stato un fattore di spinta in più. Dopo gara 3 Shengelia era finito in ospedale, una situazione che aveva colpito il gruppo, il cuore di Shengelia e di tutti i ragazzi ha prodotto partita che ci manda in semifinale. Stiamogli vicino”.

E adesso sotto con il derby d’Italia. "Adesso dobbiamo puntare a vincere le semifinali e la finale”, ha tuonato coach Ivanovic, conscio della difficoltà della sfida con l’Armani, ma anche della qualità dei propri elementi e l’empatia creatasi tra squadra e pubblico. Virtus-Milano comincia sabato 31 maggio, alle 19 con la prima sfida alla Segafredo Arena. Si bissa sempre in Fiera lunedì 2 giugno alle 20.45, per poi trasferirsi a Milano giovedì 5 giugno, ore 20.45 per gara 3 ed eventualmente sabato 7 per gara 4.

Tutte le semifinali saranno trasmesse in diretta tv su Dazn, Dmax ed Eurosport 2 e in diretta radio su Nettuno Bologna uno. Le semifinali vedranno da una parte del tabellone Virtus-Armani Milano, dall’altra invece si sfideranno Trapani e Brescia, con i siciliani, secondi, che avranno il vantaggio del fattore campo e che giocheranno al PalaShark gara 1 (venerdì 30 maggio) e gara 2 (domenica 1 giugno). Da mercoledì 4 (ed eventualmente venerdì 6) la serie si trasferirà invece a Brescia.

Aperta già da ieri sera la biglietteria in vista di gara 1 e gara 2, in programma rispettivamente sabato 31 maggio alle 19 e lunedì 2 giugno alle 20.45. Fino a domani alle 12 è aperta la prelazione abbonati, ed ogni abbonato può acquistare fino a 3 mini abbonamenti a prezzo dedicato, ma anche la vendita libera dei mini abbonamenti. Da quest’oggi via anche alla vendita dei biglietti per le singole sfide. Abbonati e biglietti potranno essere sottoscritti a Casa Virtus in via dell’Arcoveggio, oppure nei punti vendita e online sul circuito Vivaticket.