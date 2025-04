Virtus Bologna ospita Varese: sfida storica alla Segafredo Arena

Si avvicina la terzultima giornata di serie A. Domani 19.30, in una Segafredo Arena dove tra i primi lavori di demolizione del padiglione 35 e qualche modifica ai parcheggi, primo passo verso la costruzione della nuova Arena, la Virtus ospiterà Varese che ha appena rilasciato l’americano Alex Tyus. La sfida interna con l’Openjobmetis, sarà la 174^ nei tantissimi precedenti tra due storiche società della palla a spicchi nazionale (88-85 per le V Nere). Il primo confronto risalente alla stagione 1948/49, l’ultimo è quello del confronto di andata con vittoria di Varese 104-95, con i biancorossi che non vincono a Bologna dal 22 aprile 2018 (69-71).

Per la sfida di domani, che potrebbe essere l’ultima di Justin Holiday con la canotta bianconera, coach Ivanovic non dovrebbe avere nessun problema di formazione. Si ricorda infine che seguendo le disposizione della Questura di Bologna è vietata la vendita di biglietti, in qualsiasi settore, ai cittadini residenti nella provincia di Varese.

f.m.