Virtus Bologna: Preparativi per la Finale Scudetto, Clyburn e Polonara in Dubbio

Una domenica di meritato riposo, ma da oggi la Virtus torna a fare sul serio, in palestra alla Porelli per preparare la serie di finale scudetto che prenderà il via giovedì sera. Dopo la vittoria in gara 4 e il rientro da Milano, la squadra accolta dai propri tifosi in nottata alla Porelli, ha avuto da coach Dusko Ivanovic ventiquattro ore di meritato riposo.

Da oggi si torna in campo, tutti o quasi con nella mente gara 1 di finale. Rimane infatti da capire la condizione e l’eventuale utilizzo sia di Will Clyburn che di Achille Polonara, out nella doppia sfida di Milano. Clyburn viene monitorato quotidianamente e sarà rivalutato nei prossimi giorni, con la speranza di poterlo recuperare e portare almeno a referto: ma molto dipenderà da come il giocatore riuscirà a reagire alle terapie a cui viene sottoposto.

Più complicata la situazione di Polonara per il quale si nutrono meno speranze di vederlo in campo con Brescia e che potrebbe aver bisogno di un po’ più di tempo per tornare a disposizione di Ivanovic.

Sul fronte biglietti, il popolo bianconero sta al momento rispondendo benissimo in vista delle due sfide in programma alla Segafredo Arena. Già da sabato notte è iniziata la prelazione per gli abbonati sia per l’acquisto del mini abbonamento che comprende gara 1 e gara 2, sia per il singolo biglietto. Ogni abbonato potrà rinnovare il proprio posto acquistando fino a 3 mini abbonamenti o altrettanti biglietti per ogni gara. Nei prossimi giorni il via alla libera vendita. E’ possibile acquistare i miniabbonamenti e biglietti a Casa Virtus, in via dell’Arcoveggio 49/3 aperta da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, online sul circuito vivaticket.it, oppure nei punti vendita Vivaticket autorizzati.

Filippo Mazzoni