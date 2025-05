Virtus Bologna: prestazioni dei giocatori nella vittoria con assist e rimbalzi decisivi

Cordinier 6 (in 25’ 1/1 da due, 0/2 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 3 perse, 5 assist) Partita con compiti di regia, già 5 assist all’intervallo, e difensivi, che offensivi.

Belinelli 7 (in 12’ 4/4 da due, 1/2 da tre, una recuperata) Un paio di canestri nel primo giro in campo, poi è decisivo con 7 punti di fila tra fine terza frazione e inizio quarta per l’allungo bianconero.

Pajola 8 (in 24’ 2/2 da due, 2/3 da tre, 1/1 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 recuperate, 2 perse, 4 assist) Capitan Futuro guida le V Nere alla vittoria. Si divide tra compiti di regia, mettendoci anche assist, difesa e tanti punti tra cui due belle triple.

Clyburn 6,5 (in 17’ 3/5 da due, 2/4 da tre, 2 rimbalzi, 2 recuperate, 5 perse) Parte bene, si perde un po’ alla distanza complice qualche palla persa di troppo, ma al tiro è preciso e si fa vedere anche con un paio di recuperi in difesa.

Taylor sv (in 2’) Giusto il tempo per fare il suo esordio davanti ai suoi nuovi tifosi.

Shengelia 6,5 (in 17’ 1/4 da due, 0/2 da tre, 5/6 ai liberi, 7 rimbalzi, 3 perse, 5 assist) Centellinato in campo da coach Ivanovic. Il differenziale positivo-negativo di +22 conferma che a prescindere da tutto, con lui in campo è un’altra Virtus.

Hackett 6 (in 17’ 1/2 da due, 3/4 ai liberi, 3 rimbalzi, 3 assist) Discreta prova in regia, senza sbavature.

Morgan 7 (in 23’ 1/2 da due, 2/6 da tre, 4/6 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 recuperate, 3 perse, 2 assist, una stoppata subita) Nel primo tempo è meno efficace del solito, migliora alla distanza. Nel secondo tempo torna a essere pedina offensiva micidiale.

Polonara 7 (in 25’ 2/3 da due, 2/3 da tre, 3 rimbalzi, un assist) Già in doppia cifra all’intervallo, con una grande pulizia al tiro, un discreto apporto di rimbalzi e la solita energia.

Diouf 6 (in 18’ 3/5 da due, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 recuperate, 2 perse, una stoppata subita) Soffre un po’ sottocanestro. Nella ripresa sale di tono.

Zizic 6,5 (in 20’ 4/6 da due, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi) Positivo in attacco, in difesa deve tenere la fisicità di Kabengele.

Filippo Mazzoni