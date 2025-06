Virtus Bologna pronta per la finale scudetto contro Brescia nelle Lba Finals Unipol 2025

Manca l’ultimo passo, quello più importante, quello più difficile, ma anche quello che può portarti alla gloria. La vittoria 3-1 su Milano, con il doppio successo conquistato al Forum ha lanciato i bianconeri alla serie che vale lo scudetto.

"Three more" esultava subito nel dopo gara-quattro di Milano, Isaia Cordinier, uno dei grandi protagonisti di questo finale a conferma di come la squadra sia mentallizzata, pronta e decisa per giocarsi quest’ultimo atto della stagione.

"Giochiamo una finale contro una delle migliori squadre del campionato – sottolinea coach Dusko Ivanovic – quest’anno Brescia ha giocato davvero bene e specialmente in questo momento è in grande forma".

Poi il tecnico montenegrino prova a fare le carte ai rivali. "È una squadra veloce, con giocatori di esperienza e tanti in grado di segnare. Gioca con grande disciplina e in attacco trova sempre tante soluzioni diverse".

Ivanovic infine parla della sua Virtus. "Per prima cosa dobbiamo continuare a credere in noi stessi, oltre a alzare il livello della nostra difesa".

Per le finali con Brescia, la Segafredo Arena va verso il tutto esaurito. La risposta del pubblico bianconero è entusiasmante. Seguendo l’energia, la grinta, il cuore che da Shengelia in giù tutti i giocatori hanno messo, i tifosi della V Nera hanno risposto presente e già ieri erano rimasti pochi biglietti a disposizione, che nel caso che il sold out non venga registrato già prima della sfida, saranno a disposizione alla biglietteria di piazza della Costituzione oggi dalle 18,30. Arena bianconera verso il tutto esaurito, ma le sfide tra Virtus e Brescia saranno seguite in pratica per tutto il mondo.

A livello nazionale la serie sarà trasmessa in diretta su Eurosport 2, Dmax, Nove, Dazn e radio su Rai Radio 1 e Nettuno Bologna Uno. Ma le Lba Finals Unipol 2025 avranno una grande copertura internazionale.

Gli accordi dall’Advisor Infront che renderanno visibili le gare nei Balcani, nei Paesi Baltici, Grecia, Israele, Turchia, Polonia, Kazakhstan, Slovacchia, Repubblica Ceca, Ucraina, Stati Uniti e America Meridionale e ovviamente non poteva mancare la Georgia terra del guerriero Shengelia. Le partite delle Lba Finals Unipol 2025 saranno seguite anche da EuroleagueTV in modalità free-to-air nel Regno Unito, Svizzera, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca, Norvegia e Svezia, mentre Dazn le trasmetterà gratuitamente nel resto del Mondo.