Virtus Bologna: sfida contro Varese e strategie per Eurolega e mercato

Il primato da mantenere, il futuro (Eurolega) da capire, il mercato di oggi (Holiday) e domani (Niang) da decifrare. E i parcheggi che cambieranno in Fiera. Quest’ultimo aspetto, apparentemente legato solo alla mobilità, fornisce indicazioni anche in chiave Eurolega, dal momento che la demolizione del Padiglione 35, oltre a modificare la logistica, ha un peso in chiave Eurolega (il palazzetto pronto nel novembre 2026). Si comincia alle 19,30, alla Segafredo Arena: la Virtus vuol battere Varese per confermare la striscia vincente e per provare a blindare quantomeno il secondo posto.

Il campo, con 40 minuti da vivere con intensità, soprattutto in difesa, sapendo che quella che si apre domani potrebbe essere una settimana speciale. Paul Motiejunas, il ceo di Eurolega, ha parlato di futuro. Con il patron del Panathinaikos, Dimitrios Giannakopoulos, che minaccia di lasciare per la Nba Europe o la Fiba dopo gli ultimi arbitraggi. L’Eurolega domani dovrebbe decidere il format. Motiejunas parla di allargamento a 20, ma non dice quando. Se l’allargamento slitta, il rebus resta lì. Più che il rebus la sfida a distanza con l’Alba Berlino che, stando ai si dice, avrebbe perso appeal a vantaggio della Virtus.

Virtus che deve definiire il mercato: oggi c’è l’ultima gara del mese di aprile. Il 30 scade il contratto sottoscritto da Holiday. Ultima partita, con tanto di saluti, per Justin? Lo scopriremo presto. Virtus che vuole battere Varese, vorrebbe ritagliarsi uno spazio in Eurolega e guarda già avanti. Radiomercato, da mesi, parla di un interesse vivo verso Saliou Niang, 20 anni, ex Fortitudo, oggi a Trento. Niang ha rotto gli indugi e si è dichiarato per il draft Nba. Vedremo come andrà a finire. Fermo restando che l’interesse della Virtus per questo ragazzo c’è.

Torniamo al campo: già detto che la palla a due sarà alzata alle 19,30, restano da annotare i fischietti (Baldini, Dori e Galasso) e dove vedere o ascoltare il match per chi, fisicamente, non sarà alla Segafredo Arena (Dazn e Nettuno Bologna Uno). Il pensiero del club, infine, è affidato alle parole di uno degli assistenti di Dusko Ivanovic, Daniele Parente.

"Affrontiamo una squadra – dice Parente – che ha cambiato, negli due ultimi mesi, allenatore e interpreti, riuscendo a mantenere la stessa pericolosità offensiva e migliorando la parte difensiva. Sarà necessario partire dalla responsabilità individuale difensiva, in quanto tutte le loro guardie sono abili a creare sia per loro stessi che per i compagni. Hanno giocatori che tirano oltre il 40 per cento da tre punti e possono contare sul top scorer del campionato, è chiaro che l’approccio individuale difensivo sarà una delle chiavi".