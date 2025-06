Virtus Bologna supera Brescia 75-65: Shengelia e Taylor protagonisti

VIRTUS 75 BRESCIA 65

SEGAFREDO : Taylor 13, Hackett 10, Cordinier 4, Shengelia 15, Zizic 6, Pajola 11, Diouf 4, Morgan 2, Belinelli, Akele 10, Accorsi ne. All. Dusko Ivanovic. GERMANI BRESCIA: Nikola Ivanovic 12, Della Valle 3, Rivers 8, Mobio 2, Bilan 10, Burnell 21, Dowe 7, Cournooh 2, Ferrero, Tonelli ne, Polline ne, Ndour ne. All. Poeta. Arbitri: Rossi, Giovannetti, Perciavalle. Note: parziali 22-21; 39-32; 58-51. Tiri da due: Virtus 16/37; Leonessa 16/30. Tiri da tre: 11/27; 7/22. Tiri liberi: 10/13; 12/19. Rimbalzi: 39; 29.

E adesso? Sorrisi e abbracci, all’inizio, tra Massimo Zanetti e Carlo Gherardi, quasi fosse un passaggio di consegne. Poi, in campo, una squadra sola. O quasi. Intendiamoci, Brescia non ci sta a perdere, ma dopo aver sfiorato l’impresa in gara-uno, i ragazzi di Peppe Poeta non riescono mai a prendere la targa di una Virtus che scappa, spinta dal folletto Brandon Taylor. Accolto con scetticismo (per l’altezza?) il folletto dirige, ‘rolla’ e si diverte.

E quando la Virtus non si diverte allora il pallone finisce nelle mani di Shengelia. Che di professione sarebbe un’ala. Ma dalla quinta gara con Venezia ha assunto panni diversi. Toko è il killer. L’uomo in missione. O per risollevare il morale dei compagni quando qualcosa non funziona. Qualsiasi cosa gli facciate fare, Toko esegue. E, finalmente, sembra a un passo dal coronare un sogno. Dopo tre finali scudetto consecutive perse, Shengelia vuole quel pezzetto di stoffa tricolore. Lo vuole lui, come capitan Belinelli, forse per chiudere nel migliore dei modi una carriera straordinaria. Ma è chiaro che, trattandosi del capitano, sarà una decisione sua. E solo sua. Intanto c’è un pezzetto di futuro: Pajola, 25 anni, taglia il traguardo delle 500 partite in una notte dolce per Bologna.

E la partita? La Virtus non fa canestro da tre? Subito tre triple e prima fuga sul 17-11. Brescia sorpassa, 20-21 con Burnell (storie tese con Shengelia). Altri tre sorpassi e pure un vantaggio di tre punti sul 29-32, ma la Virtus non ci sta. Una tripla di Pajola dà il 53-40. Sembra chiusa? No, 53-50 in un amen. Riaperta? Non scherziamo. Tripla di Akele e la Virtus riparte.

Brescia non ce la fa, almeno questa volta sotto gli occhi dell’ex bianconero ed Nba Simone Fontecchio. Martedì sera chiederà aiuto al suo pubblico per riaprire la serie.