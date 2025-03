Virtus Bologna, sfida al vertice con Trento

Bologna, 9 marzo 2025 - Sfida al vertice per la Virtus che domani sera alle 20 scende in campo alla Segafredo Arena per affrontare la Dolomiti Energia.

Nel posticipo di domani si affrontano le due squadre attualmente appaiate a quota 30. Manca ancora Will Clyburn, mentre rientra tra i giocatori convocabili Rayjon Tucker che ha smaltito l’influenza e Marco Belinelli a cui Dusko Ivanovic aveva lasciato un turno di riposo nel confronto con l’Efes. A parlare dell’importanza del match è l’assistente allenatore Daniele Parente. “Affrontiamo Trento, fresca vincitrice della Coppa Italia e con gli stessi nostri punti in classifica – afferma -. Ci attende una partita che non ha bisogno di troppe presentazioni, i nostri avversari stanno disputando un’ottima stagione, a dimostrazione del loro progetto. In campo la chiave sarà tenere gli uno contro uno con la palla e soprattutto senza, in attacco avere pazienza e cercare di controllare il ritmo. Giochiamo in casa e siamo certi che i tifosi ci daranno una grande spinta”.

All’andata - Le due squadre si sono affrontate in questa regular season domenica 22 dicembre 2024, con la Dolomiti Energia vincente per 87-79, nell’ottica del doppio confronto, importante in caso di arrivo a pari punti, si riparte quindi dal +8 per Trento.

Biglietti - Biglietti a disposizione sul circuito Vivaticket e alla biglietteria di P.zza della Costituzione aperta domani dalle 18.

Ex - Unico ex del confronto Andrejs Grazulis che ha giocato a Trento nelle annate 2022/23 e 2023/24, firmando 11.5 punti e 5 rimbalzi di media in 59 presenze in Serie A.

Arbitri - Direzione di gara affidata a Michele Rossi, Edoardo Gonella, Giulio Pepponi.

Radio & Tv - diretta tv su Eurosport 2 e DAZN e radio su Nettuno Bologna Uno.