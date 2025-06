Virtus Bologna trionfa su Olimpia Milano: Shengelia decisivo nei playoff

VIRTUS 68 OLIMPIA MILANO 67

SEGAFREDO: Hackett 2, Cordinier 7, Clyburn 13, Akele 10, Diouf 10, Pajola, Morgan 8, Shengelia 18, Zizic, Taylor, Polonara, Belinelli ne. All. Ivanovic.

EA7 MILANO: Mannion 2, Bolmaro 5, Shields 14, Leday 5, Mirotic 12, Flaccadori 10, Causeur 5, Diop 2, Brooks 9, Ricci 3, Tonut ne, Caruso ne. All. Messina.

Arbitri: Attard, Bartoli, Grigioni.

Note: parziali 17-13; 30-33; 52-51. Tiri da due: Virtus 22/36; Olimpia 22/37. Tiri da tre: 5/27; 6/22. Tiri liberi: 9/9; 5/8. Rimbalzi: 40; 27.

Beh, se continua così, in Fiera dovranno rivedere il progetto del palasport. Prevedendo quantomeno un monumento per Toko Shengelia. Già, perché Toko – che abbia preso spunto dagli ormai celebri ’toc-toc’ di Orsolini? – la decide di nuovo. Con la complicità di Leday, è chiaro, ma Toko ci mette del suo.

Riavvolgiamo il nastro degli ultimi due minuti. Bologna è avanti 64-62 grazie a due liberi di un glaciale Diouf. Milano risponde con una tripla di Brooks, che significa sorpasso e allunga con Mirotic. Il solito Shengelia, accorcia, 66-67. Il fallo sistematico, cercato da una Virtus che non aveva ancora raggiunto il bonus, premia Leday. Sembra la scelta peggiore, ma il destino – Zach – è in agguato: 0/2 e palla alla Virtus. Che gira e rigira la dà nelle mani di Shengelia. Vantaggio, ma ci sono ancora sette secondi. Milano prova da lontano, meglio, Mirotic: palo e festa Virtus.

E prima? La Virtus parte bene, sfruttando la verve di Akele confermato in quintetto. Sul 17-8 la partita sembra avere un indirizzo preciso. Lì, però, Bologna si pianta: dal 17-8 al 17-22 con Milano che tocca al il +7, 19-26.

Ma tra due squadre che vanno avanti a forza di gomiti e spintoni – è la legge dei playoff quando il tiro da tre proprio non entra – è destino che si arrivi a un grande equilibrio.

La Virtus tenta un’ulteriore spallata all’inizio dell’ultimo quarto, portandosi sul 56-51. Ma il canestro si fa piccolo piccolo, anche per Milano, per altro, e si arriva al finale già raccontato, che premia il cuore, l’intelligenza e la leadership di Toko.

La Virtus ringrazia Leday per il doppio errore e pensa già a domani sera. Per battere ancora Milano servirà lo stesso cuore. E magari qualche tripla di più. Anche se la Virtus, almeno per una sera, si scopre regina dei rimbalzi. Con Milano che paga la scelta di Mirotic a lungo finto centro.