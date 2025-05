La Virtus Bologna batte Venezia e va sul 2-0

Bologna, 20 maggio 2026 - Buona la seconda, ma quanta fatica. La Virtus prima domina, poi spreca e rischia. Dopo un primo tempo in assoluto controllo con un Clyburn dominante, la Virtus si lascia irretire da Venezia, subendo i muscoli e la tecnica di Kabengele. Venezia che vola anche a +8 sul 49-57. Ma lì esce l’orgoglio della Virtus che, nonostante uno Shengelia praticamente evanescente, trova il sorpasso. Ci pensano Morgan e Diouf a chiudere i conti. Per una sera può bastare. Ma venerdì in Laguna servirà una Virtus più cinica e cattiva.

Tabellino

VIRTUS BOLOGNA 77

REYER VENEZIA 75

SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett, Cordinier 10, Clyburn 19, Shengelia 6, Zizic 6, Polonara 6, Pajola 6, Diouf 8, Morgan 14, Belinelli 2, Taylor, Accorsi ne, All. Ivanovic.

UMANA VENEZIA: Ennis 10, Wheatle 2, Parks 3, Wiltjer 18, Kabengele 22, Munford 4, Casarin 2, Mcgruder 5, Tessitori 5, Moretti 2, Lever 2, Fernandez ne. All. Spahija.

Arbitri: Attard, Borgioni, Noce.

Note: parziali 20-13; 40-33; 55-59. Tiri da due: Virtus 12/26; Reyer 19/32. Tiri da tre: 10/25; 5/20. Tiri liberi: 17/24; 14/20. Rimbalzi: 35; 40.