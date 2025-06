Virtus Bologna verso lo scudetto: tifosi in fila per i biglietti, Polonara sotto controllo medico

"Il lavoro non è finito", scrive sui social capitan Belinelli. Per arrivare allo scudetto, dopo aver eliminato Milano – e cancellato un tabù che durava da tre stagioni – servono altre tre vittorie. Ci credono i tifosi che, ieri, si sono presentati in massa davanti alla sede di Casa Virtus. Tutti in fila per assicurarsi i biglietti almeno dei primi due confronti (giovedì e sabato alla Segafredo Arena, dove la Virtus potrebbe tornare domenica 22 se si arrivasse a gara-cinque). In vendita anche i mini-abbonamenti: oltre a Casa Virtus, online sul circuito vivaticket e nei punti vivaticket autorizzati.

Sempre la Virtus – nelle ultime due partite sono rimasti fuori Will Clyburn e Achille Polonara – ha diramato una nota legata all’azzurro. Si parla, per l’ala originaria di Ancona, di "sindrome monocluosica. Il giocatore verrà sottoposto periodicamente a controlli medici specialistici e le sue condizione verranno valutate quotidianamente". Difficile pensare di rivedere Achille in campo durante la serie finale. Ma la nota bianconera serve almeno per rasserenare i tifosi. Tanti, vista la perdurante assenze di Achille, avevano ipotizzato un problema oncologico. La nota Virtus, consente a tutti, non solo di chiarire lo stato di salute di Polonara, ma anche di tirare un sospiro di sollievo per un ragazzo eccezionale.