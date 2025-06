Virtus Bologna vs Brescia: Sfida in Gara-2 senza Polonara e Ndour

Alla fine potrebbe diventare la finale dei protagonisti mancati. La Virtus in gara-uno ha dovuto rinunciare ad Achille Polonara e Will Clyburn. Per l’azzurro la finale è già finita, per lo statunitense qualche speranza c’è.

Non sta bene nemmeno Brescia che, l’altra sera, alla fine del terzo quarto, quando era ancora in vantaggio, ha perso Ndour. Problema muscolare anche per lui. Oggi non ci sarà, se la serie dovesse allungarsi...

Stasera intanto si riparte dalla Segafredo Arena di Bologna (ore 20,30, arbitrano Rossi, Giovannetti, Perciavalle) con la Virtus di Dusko Ivanovic in vantaggio per 1-0. Sul vantaggio di Bologna, c’è la firma di Toko Shengelia (nella foto), l’uomo in missione. Doveva star fuori anche in gara-cinque con Venezia nei quarti per un trauma cranico.

Il georgiano è entrato e ha consentito ai compagni di rientrare dal -9. Fondamentale con Milano, si è superato nel primo match con Brescia: 29 punti e 37 di valutazione. Meglio di lui, nella storia Virtus, solo Sasha Danilovic, quello che decise il derby del 1998 con un tiro da quattro.

Brescia, che non aveva mai perso in trasferta, si conferma squadra brillante e ben allenata. Si riparte dall’1-0 maturato in gara-uno, ma in gara-due tutto in discussione. Non il pubblico che garantisce il sold-out (dirette tv su Eurosport 2, Dazn, Dmax e Nove).