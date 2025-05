Virtus Bologna vs Trapani: Spareggio alla Segafredo Arena con pubblico record

Domani, alla Segafredo Arena, lo spareggio per il primato. Da una parte la Virtus, dall’altra Trapani – che in questa stagione non ha mai perso due gare con la stessa squadra... – e in tribuna un pubblico record. Già tutto esaurito dall’inizio della settimana, con diecimila persone attese alla Segafredo Arena.

La Virtus, nel frattempo, continua a lavorare sottotraccia, ma non troppo, per il futuro. Ed è chiaro che un futuro, ancora in Eurolega, renderebbe uno dei club più iconici (citazione del ceo Paulius Motiejunas), ancora più appetibile.

Registrata la conferma che Virtus e Shengelia potrebbe continuare insieme anche nella prossima stagione (molto difficile, ma non impossibile), in via dell’Arcoveggio si valutano profili che possano andare d’accordo con le idee di Dusko Ivanovic, che proprio il presidente Massimo Zanetti ha confermato nelle ultime settimane.

Un profilo che piace, dopo quello di Saliou Niang, è quello di Gabriele Procida, 22 anni, originario di Como, cresciuto a Cantù e transitato, per una stagione, anche a Bologna (sponda Fortitudo). Scelto nel draft 2022 dai Pistons di Detroit, Gabriele in quella stessa stagione firma un triennale con l’Alba Berlino.

Dal primo luglio sarà libero di accasarsi dove vuole. In Germania sta bene e si è trovato bene, ma è chiaro che la scelta di Berlino – Fiba Champions League – non è la vetrina migliore per chi, magari, spera in una chiamata Nba. Da questo punto di vista, la Virtus potrebbe rappresentare per l’azzurro la vetrina migliore, arrivando in un ambiente nel quale, tra l’altro, conosce diversi giocatori per la comune esperienza in maglia azzurra.

Per un eventuale innesto in chiave playoff la Virtus ha tempo fino a giovedì o venerdì (dipende dalla data della gara d’esordio nei quarti) per un’aggiunta. Ma più passa il tempo, più appare chiaro che Ivanovic voglia proseguire con i fedelissimi.

Lba Awards. Doppia nomination per Capitan Futuro. Alessandro Pajola è in lizza sia per il titolo di miglior italiano sia per quello di miglior difensore. Per il titolo di mvp della regular season, tra i canditati c’è Toko Shengelia.

Chiusura con l’Olimpia Milano: dalla prossima stagione il direttore sportivo sarà Daniele Baiesi, bolognese, classe 1975. ’Baio’, che aveva iniziato come collega, s’è poi scoperto ottimo dirigente, facendo bene a Biella, poi Bamberg e Monaco e diventando un punto di riferimento per franchige Nba. Lavorerà a stretto contatto con Ettore Messina.