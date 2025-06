Virtus Bologna-Brescia, finale scudetto basket: le date

Bologna, 8 giugno 2025 - Si comincia giovedì 12 giugno alla Segafredo Arena, si bissa due giorni dopo sabato 14 sempre in casa bianconera, mentre la serie si sposterà al PalaLeonessa di Brescia a partire dal 17 giugno. Data delle finali e orari delle prime tre sfide sono già state ufficializzate con tanto delle dirette tv.

Si comincia dalla doppia sfida a Bologna, visto il primo posto al termine della stagione regolare della Virtus, con Brescia terza che ospiterà gara 3 ed eventuale gara 4.

Le date delle finali

12 giugno - gara 1, Segafredo Arena (ore 20.30), Virtus-Brescia

Biglietti

Già da ieri sera è stata attivata la prelazione a favore degli abbonati per il mini abbonamento comprensivo di Gara1 e Gara2. Ogni abbonato potrà rinnovare il proprio posto. Da oggi è aperta anche la vendita delle singole gare in prelazione sempre per coloro che avevano tessera annuale. Ogni abbonato può acquistare fino a 3 mini abbonamenti o biglietti per ogni gara.

Nei prossimi giorni verranno comunicate le informazioni per la vendita libera dei mini abbonamenti e delle singole gare. È possibile sottoscrivere il proprio miniabbonamento o acquistare i biglietti delle singole partite a Casa Virtus in via dell’Arcoveggio 49/3 da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, online sul circuito vivaticket.it, oppure nei punti vendita Vivaticket autorizzati.

Radio & Tv

Diretta tv delle sfide su Nove, Dmax ed Eurosport 2. Radio su Nettuno Bologna Uno.