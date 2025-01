Una volenterosa Virtus cade col Monaco: 80-86

Bologna, 23 gennaio 2024 - Non bastano il cuore e l’apporto del pubblico alla Virtus per evitare il ko col Monaco. Nella 23esima giornata di Eurolega i bianconeri cadono alla Segafredo Arena col Monaco che vince 80-86: arrivano nel finale senza benzina. Dal + 21 del 13’, sul 39-18, la Virtus ha visto man mano assottigliarsi il suo vantaggio fino al 66-66 raggiunto dal Monaco, con due triple di fila di James, al 34’. Da li in poi Monaco controlla e vince, contro una Virtus stanchissima. La forza di una grande squadra è quella di tramutare le assenza, nel caso di Zizic e Clyburn, in opportunità per gli altri e in effetti è quello che la formazione di Ivanovic fa di fronte a quella che a sulla carta è una delle squadre più attrezzate dell’Eurolega. Il merito va a chi va in campo, ma va anche a chi, Dusko Ivanovic, li giuda dalla panchina e ha riportato disciplina ed entusiasmo nelle V Nere. In avvio di sfida Ivanovic si affida a Pajola, Belinelli, Cordinier, Shengelia e Grazulis. Monaco avanti nei primi 3’ di gioco, ci pensa allora Pajola, con una tripla a ribaltare il punteggio e portare avanti la Virtus 10-8. La quarta tripla di fila della Virtus, di un redivivo Tucker, vale il nuovo vantaggio bianconero sul 13-10 al 5’. Inizialmente la sfida continua con un continuo botta e risposta, senza che nessuna delle due squadre riesca a prendere con la testa dell’incontro. Tutto ciò fino al 18-17 dell’8’. Da quel momento cambia completamente l’inerzia della sfida. La Virtus allunga nell’ultimo minuto di gioco del primo quarto chiudendo il primo quarto avanti 26-18. La ripresa inizia ancora meglio per la Virtus: tripla di Pajola, Hackett in difesa su James subisce il fallo antisportivo dell’ex Milano e segna due liberi. Dall’azione successiva il canestro di Shengelia lancia i bianconeri avanti 33-18. Ma non è finita il gioco da tre punti di Morgan, la tripla siderale di Capitan Futuro Pajola, per lui 3 su 3 nel primo tempo, vale il 39-18 del 13’ che annichilisce Monaco con un parziale di 21-1. In nemmeno 5’ di gioco, a cavallo del primo break, la Virtus piazza un parziale che spezza in due la partita nel tripudio di una Segafredo Arena, oltre 7500 le presenze, caldissima e che dimostra di apprezza la prestazione dei bianconeri. Pian Piano però esce la qualità e la profondità di organico del Monaco che riduce il gap risalendo dal -21 a fino a -6 (47-41) dell’19’, con i bianconeri carichi di falli, con Morgan, Cordinier, Doiuf e Grazulis già a quota 3 all’intervallo. La ripresa inizia nel segno di Tucker e di una Virtus che torna avanti 53-41. Monaco piazza un contro parziale di 0-7, ma poi sono ancora i bianconeri a tenere la guida della sfida, con Ivanovic che schiera quintetti che pagano tanto in termini di fisicità agli avversari, ma che dall’altra parte danno maggiore dinamismo ad una squadra che ha in Alessandro Paiola un elemento imprescindibile. Al 29’ i francesi sono a -4 sul 60-56, poi dalla lunetta la Virtus respira e chiude avanti 62-56 all’ultimo break. Due tripla di James riequilibrano il punteggio sul 66-66 al 33’. Si entra negli ultimi 5’ di gioco in perfetta parità. Minibreak bianconero con 4 punti di Belinelli, a cui risponde James portando avanti Monaco 71-73 al 37’. Adesso l’attacco bianconero è tutto sulle spalle di Belinelli che infila un’altra tripla, ma non basta Strazel consente ai monegaschi di allungare sul +4 74-78 a 1’51” dalla fine e poi di controllare nel finale il tentativo, più di cuore che tecnica dei bianconeri, troppo stanchi per riuscire a rimontare.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 80 AS MONACO 86 VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 8, Belinelli 11, Pajola 14, Shengelia 15, Hackett 2, Grazulis 5, Morgan 7, Polonara, Diouf 8, Tucker 10; Akele ne, Visconti ne. All. Ivanovic. AS MONACO: Blossomgame 10, Papagiannis 11, Diallo 10, Cornelie 5, Montiejunas 11, Tarpey, Begarin 1, Strazel 14, Calathes, James 24; Jaiteh ne, Brown ne. All. Spanoulis. Arbitri: Peruga, Dragojevic, Bittner. Note: parziali 26-18, 49-41, 62-56. Tiri da due: Virtus 9/23; Monaco 26/39. Tiri da tre: 13/34; 5/18. Tiri liberi: 23/30; 19/25. Rimbalzi: 34; 31.