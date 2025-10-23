Virtus, c’è l’Europa per ripartire di slancio. All’appello manca ancora Alston Junior

Non c’è tempo per guardarsi le spalle. La Virtus deve proiettarsi sul futuro, anche se è chiaro che, in questi giorni, in palestra, il ko con Cremona sia stato analizzato. Un passo falso ci può stare, tanto più che il blackout di dieci minuti ha coinvolto tutti, ma è logico che serva qualcosa di più.

E l’Europa dietro l’angolo, offre alla Virtus la possibilità di riscattarsi, anche se il cliente atteso domani al PalaDozza, non è dei migliori. Il Panathinaikos ha una storia importante e, i più attempati, ricorderanno una sfida che, nel 2002, valeva qualcosa di più. All’allora PalaMalaguti, Virtus e Panathinaikos si trovarono per la prima finale (con formula final four) della nuova era. E la Virtus si spense sul più bello, mancando il bis (nel 2001 c’era stato il successo sul Tau Vitoria di Dusko Ivanovic) con una squadra di gran livello.

Ricordi lontani. Il presente obbliga la Virtus a concentrarsi non solo sulla squadra di Ergin Ataman, ma anche di recuperare qualche elemento che, fin qui, non ha inciso come avrebbe voluto (e dovuto). Il primo pensiero corre a Luca Vildoza (che sarà anche un ex della partita), che secondo fonti serbe, interesserebbe al Partizan Belgrado. Zoran Savic, oggi al Partizan, smentisce con decisione.

Ma il giocatore che finora ha fatto più fatica degli altri è stato Derrick Alston Junior. Lo statunitense, dotato di un buon tiro da tre, è quasi sempre rimasto ai margini delle partite. Spesso in difficoltà in difesa.

L’Europa gli offre una chance in più perché il turnover, obbligatorio in Italia, diventa un optional in Eurolega. Ma è chiaro che il ritorno a disposizione di Nicola Akele, e di tutto quello che l’azzurro può garantire, può minare ulteriormente la fiducia di Alston Junior.

Quel che è certo è che Dusko Ivanovic, se boccia qualcuno in partita, non ha problemi nel riproporlo nella sfida successiva (Brandon Taylor, da questo punto di vista è il più rodato). Ma dall’ex Manresa Ivanovic, ma pure i tifosi, si aspettano molto di più.

Domani sera, ovviamente, i bianconerio scenderanno ancora in campo con la griffe Virtus. Ma ci sono un paio di trattative, in corso, che potrebbero andare a buon fine. La certezza è che né Zanetti né la Virtus intendano ’svendere’ il prodotto. Se l’offerta sarà giudicata congrua, si arriverà all’intesa. Diversamente, grazie comunque al lavoro fatto in questi anni, la Virtus sarà in grado di andare avanti con le proprie gambe. Perché la proprietà è solida e le risorse, ancorché non infinite, non mancano.