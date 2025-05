Virtus conquista il primo posto: Ivanovic elogia la squadra e parla di mercato

Vittoria e primo posto in una serata che ha qualcosa di straordinario, già dal sapore playoff per come si è svolto un confronto dalle mille emozioni. "E’ stata una gara molto dura, ma devo fare i complimenti ai ragazzi, sono stati molto bravi – sottolinea coach Dusko Ivanovic – Trapani ha confermato di essere una ottima squadra con tante opzioni offensive e gioca una pallacanestro molto veloce che può portare ad andare fuori giri e sbagliare. Essere arrivati primi in un campionato così competitivo è davvero un ottimo risultato, non so se è un buon piazzamento in vista dei playoff, ma abbiamo lottato fino alla fine per arrivare in questa posizione".

Poi Ivanovic parla di mercato. "Aggiungeremo qualcuno? Il tema non è prendere qualcuno tanto per fare numero, ma prendere qualcuno che possa fare la differenza. Vediamo, restiamo vigili sul mercato fino all’ultimo giorno possibile". Infine il tecnico analizza la situazione infermeria "Pajola si è fatto male alla caviglia e farà degli esami di controllo; l’uscita di Morgan nel supplementare è stata solo per crampi". Tra i protagonisti in campo Nicola Akele. "Gran bella partita, Trapani ha confermato di essere un’ottima squadra. La mia tripla nel finale? L’ho presa senza pensarci, sono contento per la vittoria, adesso siamo primi e tutti devono vincere qua, i nostri tifosi sono stati straordinari". La Virtus avrà quindi il vantaggio del fattore campo in tutti i playoff.

Da questa mattina alle ore 10 presso Casa Virtus in via dell’Arcoveggio 49/3, online e nei punti vendita Vivaticket sarà attiva la prevendita per gara 1 di domenica 18 maggio e gara 2 di martedì 20 contro Venezia. Tutti i tifosi che acquisteranno un mini abbonamento per i quarti di finale riceveranno in regalo una maglietta speciale "Playoff 2025", prodotta in taglia unica.