Virtus, contro Napoli vale doppio . Partire forte dopo il ko in Eurolega

E’ una Olidata Virtus vogliosa di lasciarsi alle spalle l’Eurolega e di concentrarsi sull’esordio in campionato alle 20: scende in campo sul parquet del PalaDozza per affrontare, nella prima giornata di serie A, Napoli. Dalla bella prova, con vittoria contro il Real Madrid martedì scorso si è passati alla sconfitta e ai 103 punti subiti a Valencia, con il più classico degli alti e bassi degli avvi di stagione e adesso, dopo la doppia sfida continentale, è arrivato il momento per i bianconeri di fare il loro esordio in campionato. La difesa del tricolore che i bianconeri hanno cucito sulle canotta, inizia proprio dal confronto con i campani. La sfida di questa sera chiude la prima giornata e proietta la Virtus alla successiva sfida di giovedì in Eurolega a Parigi, prima di tornare a parlare di campionato sabato con Udine. Virtus, da quest’anno targata Olidata per le sfide in Italia, si presenta al confronto senza Nicola Akele ma è decisa a fare valere il peso della sua qualità e il vantaggio di potere giocare al Madison di Piazza Azzarita davanti ai propri tifosi. La conferma arriva dalle parole dell’assistant coach bianconero Nenad Jakovljevic. "Vogliamo affrontare questa prima partita di campionato con determinazione. Napoli è una squadra che ha cambiato tanto, in primis dal coach Magro che ha a disposizione un roster rinnovato che può puntare soprattutto sulle qualità di giocatori stranieri che hanno esperienza non solo in Italia, ma anche in ambito internazionale. Il nostro obiettivo primario deve essere quello di dare una risposta immediata difensivamente dopo la prova di Valencia: dovremo limitare la transizione offensiva di Napoli che è una squadra che ama giocare ad alto ritmo. Dovremo controllare il ritmo, sfruttando le nostre qualità offensive ma allo stesso tempo giocando con più pazienza". Fronte Napoli a presentare il confronto è stato coach Alessandro Magro. "Giochiamo con la Virtus campione d’Italia, squadra che non ha bisogno di presentazioni. Hanno giocato due partite di alto livello in Eurolega ed una buonissima gara di Supercoppa, allenata da un Santone come Ivanovic". Il coach campano sottolinea la qualità della Virtus. "Mettono grande atletismo e disciplina nella metà campo difensiva. Hanno un roster nuovo, giocano una pallacanestro brillante e moderna, sono capaci di correre il campo in contropiede, di attivare i loro tiratori da tre punti. Noi? Ci giocheremo a viso aperto le nostre possibilità, siamo pronti e curiosi di vedere come possiamo iniziare". Biglietti di Virtus-Napoli ancora disponibili sul circuito Vivaticket. Direzione di gara affida al trio composto da Baldini, Borgioni e Nicolini. Diretta tv su Lbatv, Sky Sport Basket, Sky Sport Uno e radio Nettuno Bologna Uno.