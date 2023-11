Virtus Cordinier adesso è il re di Francia

Asvel Villeurbanne

84

Virtus Bologna

87

ASVEL VILLEURBANNE: Scott 13, Lee 8, Kahudi 4, Lauvergne 14, Dallo, Edwin Jackson 2, De Colo 12, Egbunu 3, Fall 16, Lighty 4, Yaacov, Frank Jackson 8. All. Pozzecco.

SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 20, Lundberg, Belinelli 16, Pajola 3, Smith 2, Dobric 5, Cacok 4, Shengelia 18, Hackett 6, Mickey 11, Dunston 2, Abass. All. Banchi.

Arbitri: Pukl, Zamojski, Lezcano.

Note: parziali 18-21; 42-39; 63-65. Tiri da due: Villeurbanne 2243; Virtus Bologna 2236. Tiri da tre: 915; 1124. Tiri liberi: 1316; 1010. Rimbalzi: 27; 27.

LIONE (Francia)

La coppia formata da Isaia Cordinier e Jordan Mickey consente alla Virtus di infilare la quarta vittoria consecutiva in Eurolega, un poker di successi che spinge i bianconeri a toccare il momentaneo secondo posto.

Anche se si sono visti parecchi progressi ai francesi la cura Pozzecco non è stata sufficiente per evitare uno stop che dal punto di vista statistico equivale alla diciottesima sconfitta in fila per il Villeurbanne in Eurolega.

Se il risultato pone la Segafredo in un contesto ottimo, va detto che la partita in sé non mette al riparo da critiche la formazione allenata da Luca Banchi che ha commesso un errore che le poteva costare molto caro. Il tecnico chiede alla squadra di tenere sempre sotto controllo i ritmi e non avere fretta e, invece, i giocatori si sono fatti prendere dalla voglia di chiudere subito la gara, nonostante nel primo tempo le percentuali al tiro da tre i siano state scarse. In questo modo l’Asvel ha preso fiducia e affidandosi ai 221 centimetri di Youssoupha Fall e alla classe di Nando De Colo è riuscita a dare vita a un incontro senza una chiara inerzia fino all’ultimo minuto, con ospiti e locali che si sono rincorsi tra un sorpasso e l’altro.

Con 1’15’’ da giocare una tripla di Mike Scott fissa il punteggio sull’84-85 e dopo una serie di palle perse un recupero di Toko Shengelia dà il via all’azione della vittoria con Cordinier che infila il canestro dell’84-87 quando i secondi rimasti sono 11. Scott non ripete la prodezza che darebbe la parità, con Jordan Mickey che recupera il rimbalzo necessario per mettere in cassaforte questo successo.

E lunedì si torna in campo, a Napoli, per il posticipo di campionato.