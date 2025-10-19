Virtus torna in campo: lunedì la sfida con Cremona. Dove vederla in tv

Bologna, 19 ottobre 2025 - E’ una Virtus in cerca di continuità e di una nuova vittoria quella che lunedì 20 ottobre, alle 20 ospita, al PalaDozza, la Vanoli Cremona nella quarta giornata di serie A. Reduce dal trittico di vittorie con Udine, Monaco e Asvel Villeurbanne, l’Oliadata di Dusko Ivanovic prova a calare il poker.

Qui Virtus

“Contro Cremona ci attende una gara complessa, soprattutto in termini di energia che dovremo indirizzare bene nella nostra metà campo difensiva - sottolinea Nenad Jakovljevic, assistant coach Virtus Olidata Bologna -. Cremona è una squadra che basa molto il suo gioco sulla velocità e sulla transizione: ha 5 giocatori che tirano bene da tre punti con più del 40% e in campionato è la squadra che tira di più da oltre l’arco. Vogliamo dare continuità alle scorse partite giocate, soprattutto dal punto di vista difensivo mentre in attacco l’obiettivo sarà quello di far girare meglio la palla contro una difesa che potrà variare durante la gara e sarà dunque fondamentale giocare di squadra”. Vanoli avversaria come conferma Jakovljevic difficile per le caratteristiche dell’avversaria, ma anche per il serbatoio delle energie che con tanta fatica fatta in questi giorni potrebbe non essere pienissimo.

Qui Vanoli

Discorso inverso per Cremona che ha un solo impegno la settimana e quindi ha avuto tempo per preparare il confronto e per recuperare i propri acciaccati, anche se la settimana non è stata facile per i lombardi. “Arriviamo da una settimana un po' travagliata, perché un paio di giocatori hanno avuto la febbre e un altro paio hanno dovuto smaltire i postumi della partita di domenica scorsa contro Sassari - sottolinea Pierluigi Brotto, coach Vanoli Basket Cremona - Di conseguenza non siamo riusciti ad allenarci a pieno regime come avrei desiderato in settimana, ma domani saremo a Bologna con l'intenzione di fare una partita il più possibile dignitosa contro i campioni d'Italia in carica. Avrei preferito dire che avremmo affrontato la trasferta con uno spirito diverso, purtroppo però non siamo riusciti a lavorare al meglio. Non so precisamente cosa aspettarmi e quanto posso chiedere ai miei giocatori. Sono sicuro che dal punto di vista caratteriale saremo pronti, mentre dal punto di vista tecnico/tattico forse arriveremo un po' corti".

Unico assente nella Virtus è ancora Abramo Canka. Ex del confronto Nicola Akele che è stato alla Vanoli nella stagione 2019/20.

I precedenti

Sono 30, incluse due gare di Supercoppa e una semifinale di Coppa Italia. La Virtus è avanti con 16 vittorie a 14 e per 8-6 negli scontri diretti giocati a Bologna. Ancor più netti i computo degli ultimi precedenti, con i bianconeri che hanno vinto le ultime 3 gare giocate e 6 degli ultimi 7 scontri diretti.

Arbitri - Direzione di gara affidato ad Andrea Bongiorni, Sergio Noce, Matteo Lucotti.

Radio & Tv - Diretta su LBATV, Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, radio su Nettuno Bologna Uno.