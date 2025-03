Virtus, destinazione prima classe Pajola e Belinelli per la vetta solitaria

Le notizie buone sono due. La terza, la dovrebbe fornire la Virtus stasera, vincendo a Napoli, per continuare a sperare di chiudere al primo posto la stagione regolare. Quali sono le buone notizie, ricordando che la Virtus, sarà impegnata dalle 19,30 a Napoli (diretta Dazn).

Il capitano attuale e capitan Futuro sono partiti regolarmente, ieri pomeriggio, in treno, destinazione Campania. Il minutaggio di Marco Belinelli e Alessandro Pajola lo deciderà Dusko Ivanovic. Ma è chiaro che la presenza dei due italiani, per aspetti diversi, regala molte più opportunità al tecnico montenegrino. Se Beli, ormai prossimo ai 39 anni, è uno degli attaccanti più efficaci, Pajo è il difensore che ogni allenatore vorrebbe avere. Uno che non molla mai, che si butta sul parquet senza paura e che gioca sempre per la squadra.

E la seconda buona notizia? Filtra sottovoce, perché la cautela è d’obbligo. Ma il recupero di Will Clyburn sta procedendo nel migliore dei modi e lo statunitense potrebbe rientrare prima di quel termine che, inizialmente, era stato fissato nel 4 aprile (match di Eurolega alla Segafredo Arena con l’Olimpia Milano). Filtra ottimismo, ma la fascite è un problema sul quale non si può scherzare e la Virtus, scottata dai numerosi stop – in questa stagione anche un ko per un’ulcera – preferisce procedere con i piedi di piombo. Ma Will potrebbe anche riprendere a lavorare con i compagni in settimana.

Il pensiero di Will, però, scatterà dalla mezzanotte. O anche nelle ore successive. Davanti la Virtus ha Napoli in uno dei più classici testacoda. E vincere avrà una valenza doppia. Per restare in vetta e anche per cancellare il ko – il settimo di fila – patito in Eurolega. Di più: un successo in viaggio conta tanto perché la Virtus, tra Europa e campionato, rivedrà la Segafredo Arena solo tra quindici giorni. Meglio settarsi sulla nuova modalità, sapendo che, in viaggio, non si potrà contare sull’apporto di una curva che continua a cantare.

Detto che la direzione arbitrale sarà affidata a Lo Guzzo, Perciavalle e Lucotti, resta da annotare l’ennesima chance che sarà offerta a chi, da tempo, fatica o peggio ancora stenta. Ivanovic dovrà lasciare fuori uno straniero, ma è chiaro che sia da Justin Holiday che da Rayjon Tucker (senza dimenticare Ante Zizic e Andrejs Grazulis) ci si aspetta molto di più.

Le parole sul match, infine, affidate a Daniele Parente: "Contro Napoli sarà una partita dalla componente emotiva importante. Ha giocatori di esperienza che sanno come affrontare questa pressione. Pangos, Pullen e Green sono i riferimenti offensivi, con Totè che sta giocando un’ottima stagione".