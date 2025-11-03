Virtus, difesa e Vildoza. La prova dell’argentino è un’iniezione di fiducia

Vince e convince. Una difesa efficace, un attacco che gira come un orologio e una fisicità che fa la differenza. La Virtus si è lascia alle spalle la terza, di cinque trasferte consecutive, con tante certezze in più e con la consapevolezza della qualità di un organico lungo e profondo e con un Luca Vildoza finalmente all’altezza delle aspettative.

Con Trento l’italo-argentino è partito per la prima volta titolare e la risposta è stata davvero eccellente, sia in chiave di regia dove ha messo a referto 4 assist ma dove ha trovato in 22’ di utilizzo una buona continuità anche in fase di realizzazione chiudendo con 12 punti, ma anche 3 rimbalzi e 2 palle recuperate. Con Vildoza nello starting-five capitan Alessandro Pajola è entrato in campo dalla panchina con meno pressione e potendo sfoggiare quelle che sono le sue principali caratteristiche in difesa, assist (ben 7 con la Dolomiti Energia) e un discreto tiro che allenamento dopo allenamento il capitano bianconero sta migliorando.

Tutto bene quindi per la Virtus, se non fosse che domani è già tempo, di nuovo, di partita. Appena un giorno e mezzo sotto le Due Torri, dopo il ritorno nella nottata di sabato e la squadra oggi ripartirà per raggiungere Varese dove domani alle 20 è in programma la sfida di campionato con la OpenJobMetis. Da Varese la squadra volerà mercoledì direttamente in Spagna, dove i bianconeri affronteranno giovedì alle 20.30 alla Buelsa Arena di Vitoria, il Baskonia.

Sul fronte organico nessun problema particolare di formazione da registrare per Ivanovic che deve fare a meno solo di Abramo Canka. Per il resto organico al completo, anche in vista della trasferta a Varese, con la scelta degli stranieri che dipenderà anche dalle condizioni generale del gruppo. Vista la regolare in campionato del 6+6, che costringe quindi la Virtus a spedire in tribuna 2 dei suoi stranieri, dopo Trento potrebbe osservare un secondo turno di riposo Alen Smailagic.

Il venticinquenne lungo serbo ha rimediato una botta alla mano nella sfida di Eurolega contro il Monaco e la sua situazione viene monitorata e controllata con grande attenzione dallo staff tecnico e medico bianconero. Il problema non desta particolare preoccupazione, ma viste le tante partite che si susseguono in questa prima parte di stagione, rischiare una aggravamento, con il il pericolo di perdere il giocatore per più tempo, fa giustamente usare alla Virtus i piedi di piombo.