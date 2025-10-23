Eurolega, la Virtus sfida il Panathinaikos

Bologna, 23 ottobre 2025 - Si torna a parlare di Eurolega. Chiusa la brutta parentesi di lunedì con la Vanoli Cremona, la Virtus torna a concentrare energie fisiche e mentali sulla massima competizione europea per club. Reduce dai successi contro Monaco e Asvel, con un bilancio fin qui positivo di 3 vinte (c’è anche l’esordio vincente con il Real Madrid) a fronte di 2 sconfitte (Valencia e Paris), nella sesta giornata di Eurolega, i bianconeri ospitano alle 20 al PalaDozza il Panathinaikos. “Domani giocheremo con quella che forse è la miglior squadra di questa Euroleague - sottolinea coach Dusko Ivanovic -. Al di là di questo penso che ad ora la nostra priorità debba essere concentrarci su noi stessi e sulla nostra identità di gioco. Questo per me vuol dire che come squadra dobbiamo concentrarci su come difendere e gestire l’attacco, su come girare e dare ritmo alla palla e su come rimanere positivi e in partita per poter giocare al nostro meglio”. Indisponibile Abramo Canka, tutti gli altri elementi della rosa bianconera sono a disposizione. “Domani contro il Panathinaikos sarà una partita tosta, visto che si tratta di una delle migliori squadre d’Europa - aggiunge Derrick Alston Jr -. Hanno grandi giocatori in ogni ruolo e posizione del campo. Dobbiamo credere e ripeterci che possiamo vincere, anche perché sono sicuro che i nostri tifosi ci daranno quella spinta che ci serve per dare il massimo. Per noi dare il massimo vorrà dire essere precisi nell’esecuzione e duri nel giocare, al massimo delle nostre possibilità.” Vista la grande affluenza prevista e il capillare servizio d’ordine predisposto, la Virtus consiglia ai tifosi di recarsi al palazzetto con largo anticipo. Arbitri - Direzione di gara affidata a Sasa Pukl, Jordi Aliaga, Hugues Thepenier. Radio & Tv -Diretta su Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno.