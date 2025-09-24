Virtus e futuro. Beli, prima tripla in versione ambassador

E anche la prima tripla con tanto di giacca è andata a bersaglio. Marco Belinelli, neo brand ambassador bianconero, ha debuttato a Roma. In casa Olidata, nuovo sponsor bianconero per il campionato, l’ex capitano, ormai perfettamente calato nei nuovi panni, ha rappresentato la Virtus, insieme con il vicepresidente Giuseppe Sermasi, per posare poi accanto al numero uno di Olidata, Cristiano Rufini.

Ovvio che, oltre che a parlare di sponsor e partner, si sia discusso del nuovo ruolo di Beli. "Era arrivato il momento di ritirarsi – dice ripensando alla decisione di agosto –. Sono contento e carico per il ruolo che mi è stato assegnato. Eravate abituati a vedermi in maglietta e pantaloncini. Cercherò di essere importante anche nel nuovo ruolo. Voglio far crescere la società. Sono all’inizio del percorso, c’è ancora tanto da scoprire e da imparare".

Ma Beli, come quando in palestra si allenava anche di più rispetto agli altri, spesso con Marco Sanguettoli, appare pronto a ricevere il nuovo testimone.

Soddisfatto il numero uno di Olidata, Cristiano Rufini. "Questo è solamente l’inizio, stiamo già parlando di tanti progetti per il futuro: il mio sogno è consolidare questa partnership, portando avanti progetti congiunti. Presentiamo una maglia che non è solo un simbolo, ma un manifesto di ambizione e di fiducia. Ambizione di vincere, di crescere, di guardare sempre avanti. Fiducia nel futuro, in un’Italia che sa competere, innovare e primeggiare".

E il vicepresidente Sermasi? "Ringrazio Olidata perché è una società lungimirante, che guarda al futuro. Per la Virtus, avere al fianco Olidata significa molto più che ricevere un sostegno economico: significa avere un compagno di viaggio che investe su di noi perché riconosce nello sport un motore di crescita e di valore per il Paese".

La Virtus nel frattempo si prepara al confronto di sabato, al Forum, contro Milano. E continua a guardarsi attorno, la società, che in un primo momento aveva ipotizzato di proseguire il rapporto con David McCormack.

Ma alla fine il giocatore, che con la maglia bianconera non è dispiaciuto – sia per rendimento, sia per integrazione all’interno del gruppo – ha firmato per il Bayern Monaco. Tornando così in Germania, dopo l’esperienza tedesca in maglia Alba. A questo punto, alla Virtus resta un tesoretto per far fronte a eventuali necessità. Senza dimenticare che Ivanovic stravede per i lunghi che sappiano allontanarsi dall’area per tirare da tre. Per aprire il campo e giocare in velocità sfruttando i piccoli.