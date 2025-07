Virtus e il sogno di cinquemila abbonati. Il modo migliore per convincere Procida

Chi prima arriva, meglio alloggia. Il vecchio adagio, in casa Virtus, viene modificato in qualche modo. Chi prima arriva – entro il 20 luglio – meno spende. Scatta la campagna abbonamenti della Virtus che, come aveva annunciato il presidente, Massimo Zanetti, partirà da lunedì. Prevista una prima fase, fino al 20 luglio, entro la quale i prezzi saranno più contenuti. Di più: stesse cifre della passata stagione, con la differenza che la Virtus non solo è campione d’Italia, ma giocherà due partite in più in Eurolega. Tutti gli abbonati Full ed Euroleague della passata stagione potranno usufruire del diritto di prelazione. Tutti gli abbonati avranno la possibilità di estendere lo sconto ai familiari. Dal 14 luglio la vendita libera del pacchetto Full nei posti ancora disponibili.

Al PalaDozza 11 eventi: i vecchi abbonati spenderanno dai 225 euro della curva Nannetti ai 650 della tribuna. Sono 23 gli eventi della Virtus Arena: in questo caso si va dai 475 della gradinata est ai 1.350 per la tribuna centrale. Ovviamente per i vecchi abbonati. I nuovi, che avranno uno sconto, andranno dai 260 ai 725 del PalaDozza per finire dai 540 ai 1.525 della Virtus Arena. Dal primo settembre sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento Full (PalaDozza e Virtus Arena), oppure l’abbonamento Lba o quello Eurolega, in entrambi i casi per la Virtus Arena.

Un anno fa gli abbonati, tanti lo fecero quasi a scatola chiusa, furono sui 4.200. Quest’anno, con un’intelaiatura già delineata e quel pezzetto di stoffa tricolore sul petto, magari si spera di raggiungere le cinquemila unità.

Lo slogan scelto appare accattivante: ’Per quella V cucita sopra il cuore’. I vecchi abbonati potranno tesserarsi online collegandosi al sito www.virtusbo.vivaticket.it e seguendo le procedure indicate dal club.

Oltre al cuore, intanto, la Virtus dovrà metterci la testa. Nel senso delle strategie e delle scelte di mercato. Dopo l’uscita, ufficiale, di Ante Zizic, oggi potrebbe essere il giorno adatto per l’addio, anche in questo caso ufficiale, di Will Clyburn. Il giocatore, come detto in passato, seguirà il cammino di Toko Shengelia. E il congedo da Will potrebbe dare una robusta accelerazione all’idea di puntare, per il ruolo di ala piccola, su Gabriele Procida. Alla Virtus l’idea piace perché si tratta di un giocatore di talento, giovane e che ha esperienza di Eurolega.

Ma l’idea tutto sommato piace anche al giocatore che non ha fatto mai mistero di puntare, un giorno, alla Nba. Ma siccome quel giorno non appare immediato, la scelta della Virtus e di un tecnico qual è Dusko Ivanovic potrebbe rappresentare la premessa per quella crescita ulteriore che si auspicano tanto l’ala quanto il ct azzurro Pozzecco.