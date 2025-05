Virtus e Trapani si sfidano per il primato nella stagione regolare

Tutto in 40’. Virtus e Trapani si giocano il primo posto al termine della stagione regolare e quindi il diritto di avere il vantaggio del fattore campo per tutti i playoff, nell’ultima sfida della stagione regolare. Alle 18.15 in una Segafredo Arena già da tutto esaurito, la formazione di Dusko Ivanovic e quella di una vecchia conoscenza, ma dell’altra sponda, Jasmin Repesa, si affrontano con in palio il primato. Chi vince si prende oneri e onori, visto che il primo posto vuol dire anche eventuale incrocio, in caso di passaggio di turno dello spauracchio Armani Milano, già quinta e che incrocerà la sua strada con la quarta, nell’eventuale turno di semifinale. Vincere quindi dà il vantaggio del fattore campo, ma mette, probabilmente, di fronte alla grande favorita, insieme alla Virtus, per il tricolore. Trapani, Trento e Brescia hanno per altro dimostrato che nulla è scontato e che probabilmente le pretendenti a un posto in finale possono benissimo essere anche altre. Inutile far calcoli quindi, meglio entrare in campo e dare il massimo. E per farlo nel confronto di quest’oggi, diretta su Dazn, DMax e radio su Nettuno Bologna Uno, Ivanovic torna ad avere l’organico al completo potendo recuperare anche Toko Shengelia, lasciato a Bologna nella sfida di domenica scorsa a Scafati. Gli unici calcoli che in questo momento si tende a fare in casa Virtus sono quelli relativi alle squadre che parteciperanno alla prossima Eurolega. Fuori Berlino, che parteciperà alla Fiba Champions League, dalla Spagna rimbalza la notizia che pure il Valencia, altra squadra in lizza con la Virtus per un posto in Eurolega, abbia rivolto il proprio sguardo alla Champions. A conti fatti, la decisione del club spagnolo sarebbe un ulteriore passo per vedere le V Nere anche nella prossima Eurolega.

Tornando alla sfida con Trapani, corsi e ricorsi, le due squadre si sono affrontate in stagione regolare il 28 settembre nel corso della giornata inaugurale, con la Virtus vincente per 88-89. Direzione di gara affidata ad Attard, Giovannetti e Valleriani. Infine ecco le parole dell’assistant coach bianconero Nenad Jakovljevic. "Affrontiamo Trapani nell’ultima partita di stagione regolare, confronto che non ha bisogno di particolari spiegazioni o introduzioni. I siciliani hanno molti punti di forza e hanno dimostrato fin qui di poter segnare in tanti modi. I numeri stanno confermando questo: Trapani è prima per punti segnati, percentuali da 3 punti, ma anche per assist. Sarà fondamentale l’approccio difensivo sin dalla palla a due; dovremo giocare di squadra, aspetto che deve rappresentare il nostro marchio di fabbrica, lottare su ogni pallone e credere nella forza di squadra. Giocheremo davanti ai nostri tifosi e il loro supporto dovrà essere una spinta ulteriore".