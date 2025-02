Virtus, ecco i primi sorrisi. I nazionali convincono

Due settimane, più o meno, per disintossicarsi. La Virtus aveva l’assoluto bisogno di dimenticare l’esperienza di Torino e della Coppa Italia. Perché, forse è superfluo tornarci sopra, la sconfitta con Milano poteva starci. Ma l’arrendevolezza – anche se si tratta di un gruppo che non ha mai fatto mancare il contributo – ha raggiunto livelli di emergenza.

Dopo la sconfitta con Milano, però, la società e il tecnico, Dusko Ivanovic (nella foto Ciamillo) hanno scelto un profilo basso. Nessun allenamento punitivo, nessun provvedimento. Per un semplice motivo: il club è sicuro che, comunque, la squadra, pur avendo qualche difetto strutturale, che è andato ad aggiungersi all’elenco degli infortunati, non si è mai tirata indietro.

Né prima con Banchi, né dopo con Ivanovic, la Virtus si è mai lasciata surclassare dagli avversari. Certo, ci sono stati dei quarti da paura, ma il problema maggiore, in quel caso, era dovuto alla stanchezza di un gruppo che ha dovuto far fronte al doppio impegno, campionato ed Eurolega, dovendo però fare a meno di qualche pedina importante.

Ecco perché anche le esperienze in Nazionale sono servite per portare il sereno. Pajola, per la prima volta capitano degli azzurri, Diouf e Akele hanno dimostrato qualcosa al ct della nazionale Pozzecco. Ricevendo in cambio minuti, fiducia e applausi.

Lo stesso, è successo per Toko Shengelia, Isaia Cordinier e Andrejs Grazulis. Ieri, intanto, scrimmage con Forlì: punteggi azzerati dopo ogni quarto e, aggregato al gruppo, l’under 19 Matteo Accorsi. Oggi, domani invece riposo. Ivanovic ritroverà il gruppo, nazionali compresi, da martedì.

Poi i due impegni alla Segafredo Arena: venerdì in Eurolega contro l’Olympiacos e domenica prossima, per il campionato, con l’Olimpia Milano. Il calore dei tifosi, potrebbe essere l’arma decisiva per regalare un po’ di verve in più a capitan Belinelli e compagni.