Virtus-Edwards, al via l’operazione riscatto. L’input di Ivanovic: "Dobbiamo iniziare bene"

Giocare senza un attimo di tregua può essere sia un vantaggio sia uno svantaggio. Uno svantaggio perché, tra un volo e l’altro – e la Virtus deve mettere in fila cinque trasferte consecutive – le possibilità di allenarsi sono ridotte ai minimi termini. Un vantaggio perché, in caso di sconfitta, non c’è troppo tempo per rimuginare e c’è l’occasione, subito, per riscattarsi.

Si gioca a Monaco, dalle 20,30, che per due stagioni è stata la casa di Carsen Edwards. Il campo sul quale il texano ha costruito la fama di bomber di razza al punto da divenire, pochi mesi fa, il miglior realizzatore dell’Eurolega.

Il Bayern ha appena battuto il Real Madrid e, per di più, potrebbe giocare il jolly, ovvero schierare sin dall’inizio Spencer Dinwiddie, il regista di 32 anni che vanta una buona esperienza Nba tra Detroit, Brooklyn, Washington, Dallas e Los Angeles, sponda Lakers.

Piccolo inciso, legato al Real, su Gabriele Procida che veniva da tre stagioni in Eurolega con una media di utilizzo superiore ai 17 minuti. Media che, magari, avrebbe migliorato a Bologna. Al Real, fin qui, una sola presenza su sette e nessun minuto di impiego.

La Virtus sa di dover ricominciare da zero e sa che Carsen, uomo d’orgoglio e di temperamento, vuole riscattare l’opaca figura lituana. Da quando è in bianconero, le prestazioni più grige, sono coincise con querelle senza fine con la terna arbitrale.

Questo il pensiero di Dusko Ivanovic. "Nella gara contro lo Zalgiris il modo con cui abbiamo iniziato e il modo in cui abbiamo finito non è quello che vogliamo. Dobbiamo migliorare su tante cose, ma soprattutto su questo aspetto e avremo un’ulteriore opportunità per farlo. Giocheremo contro una squadra che ha vinto con il Real Madrid: gioca bene e dovremo fare il massimo per riscattarci".

Pensieri analoghi per capitan Alessandro Pajola. "Affrontiamo questa partita con la voglia di riscattarci dalla prova di Kaunas: dovremo approcciare molto meglio la gara, cercando di limitare le palle perse e giocando di squadra in attacco".

Sempre assente Abramo Canka, arbitrano Javor, Bissang e Tsaroucha. Dirette su Sky Sport e Nettuno Bologna Uno.

In Europa, piuttosto, proseguono le trattative per arrivare a un marchio che possa comparire sulle canotte bianconere. E pare che ci sia almeno un paio di offerte concrete sulle quali fare le valutazioni del caso.