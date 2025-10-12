Virtus Edwards, una volata da fenomeno

80

VIRTUS BOLOGNA

82

dopo un supplementare

APU OLD WIDE WEST : Calzavara 15, Brewton 23, Dawkins 8, Bendzius 11, Mekowulu 8, Alibegovic 4, Da Ros, Spencer 6, Ikangi 5, Stjepanovic ne, Mizerniuk ne, Pavan ne. All. Vertemati.

OLIDATA BOLOGNA: Pajola 11, Edwards 27, Niang 9, Jallow 10, Smailagic 6, Vildoza 7, Morgan 4, Akele 2, Hackett, Diouf 4, Diarra 2, Accorsi ne. All. Ivanovic.

Arbitri: Mazzoni, Valleriani, Catani.

Note: parziali 12-17; 31-37; 47-60, 72-72. Tiri da due: Udine 21/37; Virtus 15/32. Tiri da tre: 7/29; 11/30. Tiri liberi: 17/25; 19/22. Rimbalzi: 39; 37.

La deve vincere due volte, la Virtus al PalaCarnera con Udine che festeggia la ritrovata serie A dopo sedici anni. E se la Virtus sbanda nell’ultimo quarto, va detto che, qualcosa di suo, ce lo mette anche Ivanovic con le sue scelte. Dusko insiste troppo su Smailagic, ottenendo poco o nulla. La Virtus sembra sempre in controllo, vola anche a +16 sul 31-47, ma non dà mai il colpo del ko. Si arriva così alla volata finale, con Udine che mette avanti la testa sul 70-69, con un gol di Calzavara, subito ripreso da una tripla di Edwards, 70-72. Ancora Carsen inventerebbe per Smailagic, che si fa stoppare (troppo morbido). Pari di Udine (72-72) e, nell’azione successiva, il tap in di Niang arriva fuori tempo massimo.

Supplementare e tutto da rifare. Anzi, da rifare con miracolo perché quando Bendzius mette a segno due liberi e porta Udine sull’80-76, la partita sembra finita. Mancano 57 secondi al termine. La Virtus ha il merito di serrare le fila in difesa e crederci ancora. Udine ha il torto di indossare i panni della Virtus in versione parigina. Ovvero due attacchi e altrettante palle perse. Dite che si è sempre sull’80-76? No, perché il primo pallone lo sfrutta Carsen, con la tripla che tiene a galla i compagni (80-79). La persa (la seconda) di Brewton rimette in gioco la Virtus a dieci secondi dalla sirena. Tripla di Carsen? Macché il Bulldozer delle Due Torri carica a testa bassa. Canestro e tiro libero aggiuntivo (80-82). Così, in un amen, la Virtus, anzi, Edwards, si ritrova dal -4 al + 3. Ci sono ancora tre secondi: Vertemati chiama minuti, disegna lo schema. Ma il muro bianconero non trema e la partita si chiude lì.

Bene i due punti, il primato e la grinta. Ma sulla gestione della quarta frazione, c’è ancora tanto da lavorare. ’Work in progress’, forse. Per una notte può bastare.