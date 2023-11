Virtus, esame da non sottovalutare. Banchi: "Pozzecco vorrà stupire"

Seconda trasferta in Eurolega per la Virtus che questa sera (ore 20 diretta Sky) giocherà sul parquet dell’Astroballe di Villeurbanne, la tana dell’Asvel.

I bolognesi sono a caccia del quarto successo consecutivo, un poker che farebbe lievitare ulteriormente l’entusiasmo in casa della Segafredo, mentre i francesi puntano a conquistare la prima vittoria europea dopo quattro stop consecutivi. Un andamento così negativo da costringere il club transalpino ad esonerare Terence Parker e a ingaggiare il ct azzurro Gianmarco Pozzecco. In questo contesto una delle squadre uscirà dal campo delusa con una differenza importante. Nel caso dei bianconeri anche con una sconfitta nulla sarebbe compromesso dato che da quest’anno per partecipare ai playoff potrebbe bastare il decimo posto finale, al contrario se i perdenti fossero i padroni di casa allora con zero punti dopo le prime giornate di campionato la strada verso la seconda parte della manifestazione diventerebbe molto ripida sebbene ci siano altre 28 partite da giocare.

"La partita con l’Asvel presenta certamente delle difficoltà – spiega il coach della Virtus Luca Banchi – legate al momento che i nostri avversari stanno vivendo. Non ancora una sola vittoria al loro attivo in questo inizio di Eurolega, ma cercheranno sicuramente di avere una reazione complice il cambio di guida tecnica. Immaginiamo che sarà una gara estremamente difficile, soprattutto dal punto di vista emotivo, ma anche tecnico e fisico. L’Asvel è una squadra in grado di imporre la propria fisicità, reattività ed atletismo. Noi ci siamo preparati adeguatamente per un impegno che si preannuncia combattuto: vogliamo essere competitivi, sin dall’avvio, consapevoli che l’arrivo del nuovo allenatore possa aver portato quella ventata di energia ed entusiasmo che l’Asvel vorrà mettere sul campo. Speriamo di avere 40’ di alta intensità da parte nostra, sin dall’inizio, perché sarà fondamentale cercare di incanalare la gara sui binari che sono più congeniali al nostro stile".

Per la V nera andranno a referto gli stessi giocatori che sette giorni fa hanno battuto la Stella Rossa e che più in generale hanno superato brillantemente il primo back to back della stagione. "Sarà una partita tosta – a parlare è Iffe Lundberg – soprattutto da giocare in trasferta. Sappiamo che l’Asvel si trova in una nuova situazione, con un nuovo allenatore. Giocheranno in maniera molto aggressiva, con tanta energia, per provare ovviamente a dimostrare qualcosa fin da subito. Noi dovremo essere concentrati su noi stessi: fino ad adesso abbiamo avuto un buon ritmo, provando a costruire qualcosa di buono con la giusta chimica di squadra che per adesso abbiamo sempre dimostrato". Dopo questo impegno la Virtus disputerà in posticipo la partita di Napoli lunedì sera.