Virtus Bologna, esordio vincente in campionato: con Napoli è una passeggiata

Bologna, 6 ottobre 2025 - Buona la prima anche in campionato. Bissando il successo di Eurolega di martedì scorso, la Virtus con lo scudetto cucito sulle canotte batte, all’esordio in serie A Napoli dominando dall’inizio alla fine un confronto che in effetti, salvo le prime battute iniziali, non ha mai avuto storia e ha visto la Virtus allungare fino a toccare il +20 ad inizio della terza frazione di gioco.

Senza Vildoza, la Virtus trova punti ed energia da tanti elementi diversi, a conferma della qualità diffusa a disposizione di Dusko Ivanovic nella sua Virtus, con il coach montenegrino che sembra centellinare le energie dei suoi anche in vista dei prossimi appunti.

Si comincia con la consegna dello stendardo Lba per la vittoria del tricolore della stagione 2024-25, poi inno nazionale e il via al confronto con la palla a due. In quintetto coach Ivanovic si affida a Pajola, Edwards, Jallow, Alston Jr, Diouf. Inizio di sfida sul filo dell’equilibrio con Napoli che sfrutta le due triple di fila di Simms per portarsi avanti 10-13.

La Virtus cambia marcia con le iniziative di Alston Jr, Edwards e il canestro dalla lunga di stanza di Taylor per un parziale di 10-0 che la porta avanti 20-13 al 7’. La sfida è in mano alla Olidata, con i bianconeri guidati in campo da un eccellente Karim Jallow.

Il primo vantaggio in doppia cifra del confronto arriva sul 29-19 a inizio secondo quarto, poi è un monologo della Virtus che tocca il massimo vantaggio del primo tempo sul 41-23 al 16’. Napoli a un sussulto, ma il finale di quarto è ancora tutto bianconero con la tripla a fil di sirena di Smailagic che vale il +19 con cui i bianconeri vanno all’intervallo.

La tripla di Taylor vale il +20, sul 57-57 al 22’. La forbice del distacco continua a stringersi e allargarsi, ma la sfida rimane sempre in mano alla V Nera, mentre per Napoli Simms continua a bersagliare la retina.

Nell’ultimo quarto non cambia l’inerzia del confronto con il vantaggio bianconero che rimane sempre oltre la doppia cifra fino al fischio finale.

Giovedì si torna già in campo per il terzo turno di Eurolega a Parigi, per poi tornare a parlare di campionato sabato prossimo con la trasferta in casa della matricola Udine.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 105 – NAPOLI 88

OLIDATA BOLOGNA: Baiocchi ne, Edwards 13, Pajola 9, Niang 11, Accorsi ne, Smailagic 13, Taylor 7, Alston Jr 15, Hackett, Morgan 16, Jallow 11, Diouf 10. All. Ivanovic.

NAPOLI: Flagg 18, Mitrou-Long 12, El-Amin, Croswell 16, Faggian, Saccoccia ne, Gloria ne, Treier 2, Gentile, Simms 23, Caruso 6, Bolton 11. All. Magro.

Arbitri: Baldini, Borgioni, Nicolini. Note: parziali 25-19, 51-32, 72-56. Tiri da due: Virtus 22/34; Napoli 28/47. Tiri da tre: 15/32; 5/21. Tiri liberi: 16/23; 17/20. Rimbalzi: 32; 35.