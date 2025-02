Virtus Bologna, torna l’Eurolega: la sfida con il Partizan

Bologna, 4 febbraio 2025 – Inizia il ciclo di ferro della Virtus Bologna attesa da quattro sfide nei prossimi 8 giorni.

Si comincia domani sera, alle 20.30 alla Segafredo Arena con il Partizan Mozzart Bet Belgrade nella 25esima giornata di Eurolega.

Sfida subito impegnativa per la formazione di Dusko Ivanovic che poi bisserà venerdì sempre in Eurolega col Paris, a cui seguiranno la sfida di campionato con Tortona e poi il quarto di finale di mercoledì prossimo con l’Armani Milano.

Indisponibili ancora Will Clyburn e Ante Zizic, in attesa di vedere in campo Justin Holiday (che indosserà la canotta numero 1), la Virtus prova a riprendere la sua corsa anche in Eurolega, anche se il compito non è dei più facili.

“Il Partizan è una squadra combattiva e atletica, lo ha dimostrato spesso, specialmente nelle ultime gare, su 13 partite ne ha vinte 11 - conferma coach Ivanovic - Giocano molto bene in difesa, in maniera dura, con cambi difensivi continui, in più hanno vari giocatori con esperienza tale da gestire gli ultimi possessi decisivi”.

Tra quelli che sono i giocatori protagonisti delle ultime prestazione c’è anche Rayjon Tucker che presenta così la sfida con i serbi: “Sarà una partita molto dura perché il Partizan è un’ottima squadra, con tanti punti di forza. Da parte nostra sarà necessario impattare bene perché in campo ci sarà da lottare, come sempre in Eurolega. L’obiettivo è giocare di squadra in maniera dura e convinta”.

Tutti i dettagli

Biglietti: la biglietteria di piazza della Costituzione sarà aperta domani, mercoledì 05 febbraio, dalle 18.30.

Arbitri: direzione di gara affidata a Mogulkoc, Shemmesh, Udyanskyy.

Radio e Tv: diretta su Sky Sport, Dazn, Radio Nettuno Bologna Uno.