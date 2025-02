Virtus, giornata calda fra nuovo cda e il Paris. Ivanovic: "Ci attende una gara molto difficile"

Assemblea dei soci e sfida di Eurolega con Paris: si annuncia una giornata intensa in casa Virtus. Quest’oggi è in programma l’assemblea dei soci che dovrà nominare il nuovo consiglio di amministrazione della Virtus.

Le dimissioni di tre consiglieri del precedente cda hanno portato all’assemblea che ratificherà le nuove cariche societarie che guideranno il club bianconero, come illustrato la settimana scorsa in conferenza stampa dallo stesso presidente e azionista di maggioranza Massimo Zanetti. Marco Comellini, uomo di fiducia di Zanetti ed ex direttore marketing della Segafredo si occuperà della parte amministrativa, mentre a occuparsi della gestione sportiva sarà Paolo Ronci. Dall’assemblea di oggi non sono attese ulteriori indicazioni, se non quelle che lo stesso Zanetti ha già annunciato e che ha portato all’addio di Luca Baraldi. Da una parte si decide la governance che guiderà la società, dall’altra la formazione di Dusko Ivanovic è attesa questa sera alle 20.30 dalla sfida di Eurolega con Paris.

"Parigi è una squadra che sta giocando davvero bene in questa stagione, è una ventata di aria fresca nel basket europeo – conferma coach Ivanovic – Gioca veloce, ottima nell’intensità e nei rimbalzi offensivi, eccellente nelle transizioni e con un bravo allenatore. Ci attende una gara molto difficile". A 48 ore dalla sfida con il Partizan Belgrado e ad ancora meno da quella di domenica con Tortona, Marco Belinelli e compagni sono attesi dalla seconda sfida di questo tour de force che li vedrà scendere in campo quattro volte nel giro di otto giorni. Servirà maggiore energia e brillantezza contro un Paris che è la rivelazione di questa Eurolega e che attualmente è settima in piena zona playoff. Brillantezza ed energia che ci si aspetta possa dare anche Justin Holiday. Inutile dire che nei 10’ che lo hanno visto in campo con il Partizan era difficile, oltretutto con trasvolata oceanica andata e ritorno in pochi giorni, che potesse dare di più. Già quest’oggi, sopratutto in chiave di crescita in vista delle più importanti sfide di domenica con Tortona e poi di mercoledì prossima con Milano in Coppa Italia, ci si attende un passo in avanti da parte sua e della squadra. "Giocare un back-to-back di EuroLeague non è mai semplice perché sono due partite ravvicinate in poco tempo e devi essere bravo a resettare subito – conferma Andrejs Grazulis – Parigi è una squadra di talento, che sta facendo bene in questa stagione, dovremo essere solidi per tutti i 40’, riducendo le palle perse e gli errori in difesa". I biglietti della sfida sono disponibili sul circuito Vivaticket, mentre la biglietteria di Piazza della Costituzione aprirà dalle 18.30. Direzione di gara affidata a Ryzhyk, Jovcic, Kowalski. Diretta su Sky Sport, Dazn e Nettuno Bologna Uno.

Una curiosità: Devontae Cacok, ancora a Bologna, si sta allenando con Davide Lamma, nella palestra di quest’ultimo.