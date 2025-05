Virtus guarda al futuro: Shengelia e Cordinier verso nuove destinazioni

Tra una settimana la final four di Eurolega ad Abu Dhabi. Le indicazioni per il futuro danno fiducia al mondo bianconero: nell’Eurolega della prossima stagione – anche alla luce di alcune decisioni, vedi quella dell’Alba Berlino che giocherà la Champions League – dovrebbe esserci spazio per il club bianconero. Per questo motivo, in casa Virtus, si guarda avanti. Al di là della carta di identità di alcuni giocatori, è chiaro che alcuni elementi cambieranno destinazione. Tra questi, Toko Shengelia, che ha più di un’offerta dal Barcellona e Isaia Cordinier, che vorrebbe provare l’avventura nella Nba. E la Virtus? Detto che la partenza di Toko è una mera questione economica – la Virtus non riuscirebbe a pareggiare l’offerta catalana –, il club bianconero resta appetibile. Perché, appunto, può offrire la vetrina migliore ai giocatori. E allora, oltre al già citato Saliou Niang, 21 anni (gioca a Trento e si è dichiarato per il draft Nba), ecco Tyson Carter, 27 anni, play che gioca in Spagna nelle fila di Malaga. E dalla Spagna confermato interesse per Derrick Alston junior del Manresa.