Virtus, Hackett fa gli straordinari dopo Napoli. I bianconeri e la formula ’minuti di qualità’

PalaDozza ormai vuoto. Sono da poco passate le 23 e la Virtus ha da poco superato Napoli nell’esordio in campionato. Eppure il rimbalzo del pallone (anzi, dei palloni) continua a farsi sentire. Non è un effetto strano, è semplicemente Daniel Hackett che, dopo la gara, continua a esercitarsi, da solo. Per migliorare. Si capisce così, perché Danny-Boy, prossimo ai 38 anni, continua ad avere un ruolo importante all’interno della Virtus. Anche se, proprio per l’abbondanza di esterni, Ivanovic lo impiega anche come ala piccola, allungandogli, in questo modo, anche la carriera.

Rispetto allo scorso anno, almeno in campionato, cambia qualcosa. Un anno fa, la Virtus, di fatto, aveva tre leader. Quello italiano, Marco Belinelli, quello ’straniero’, Toko Shengelia. E quello che, almeno sulla carta, avrebbe dovuto fare la differenza, Will Clyburn. Per un motivo o per l’altro – Beli ha smesso, gli altri due hanno portato il loro talento a Barcellona – i tre non ci sono più. E la nuova Virtus ha non solo un’ossatura differente, ma anche un criterio di impiego diverso.

Il più utilizzato è stato Karim Jallow (29 minuti), poi Derrick Alston Junior (25). Carsen Edwards, sulla carta la star, sul parquet per 22 minuti. Che non significa sminuirne il talento. Al contrario: l’opportunità di mettere Carsen nelle migliori condizioni possibili. Meno minuti, più qualità e tiri scoccati con maggiore freschezza atletica. Freschezza che consente a Carsen di essere più lucido anche nelle sue penetrazioni. Attacchi ’al ferro’ che hanno portato la difesa a collassare su di lui. E Carsen nella posizione di smazzare quattro assist. Per uno che dovrebbe pensare solo al tiro, un bell’andare. E’ il nuovo corso della ’democrazia Duskiana’ già vista nella passata stagione.

E, a proposito di situazioni già viste, basta osservare il minutaggio di Brandon Taylor. Solo 37 secondi, a Valencia, un contesto nel quale il tecnico non lo ha ritenuto utile alla causa bianconera. Ma i 37 secondi di Spagna non devono essere letti come una bocciatura. Perché Brandon, contro Napoli, è rimasto in campo per 19 minuti. Con 6 assist, il migliore, nella specialita, come capitan Pajola. Sempre più a suo agio nel ruolo che fu di un certo Milos Teodosic.

Oggi, intanto, la partenza per Parigi dove la Virtus giocherà domani sera, a partire dalle 20,45. Tornano a disposizione tanto Luca Vildoza quanto Aliou Diarra, rimasti fuori, lunedì sera, per turnover. Difficile che rientri Nicola Akele (più facile che esordisca sabato, a Udine): niente da fare, invece, per Abramo Canka. Il giovane è uscito l’altra sera dal PalaDozza con una stampella. Resterà fermo venti giorni.