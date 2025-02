Virtus: Holiday e Zizic gli osservati speciali. Test con Forlì per preparare la volata finale

Si torna in campo venerdì prossimo, con l’Olympiacos. Poi, domenica 2 marzo, alla Segafredo Arena, la madre di tutte le partite. Quella con l’Olimpia Milano con un ricordo, fresco, da cancellare e riscattare al più presto. Oggi, intanto, alla palestra Porelli, arriva Forlì, formazione di A2 che non nasconde le ambizioni di salire di categoria. Scrimmage (a porte rigorosamente chiuse) per dar modo a chi è rimasto, all’Arcoveggio, di allenarsi provando anche qualcosa in chiave partita.

Dusko Ivanovic dovrà dare un’occhiata ai suoi. Capitan Belinelli, Hackett e Polonara hanno un rendimento pressoché costante e non ci sarà bisogno di tanti test. Al contrario bisognerà valutare Morgan, che aveva saltato le trasferte in Piemonte per un pensate attacco influenzale, e Justin Holiday, che deve dimostrare di essere sempre più integrato negli schemi bianconeri.

Detto che in palestra, almeno per mantenere confidenza con il tiro, si è visto anche Will Clyburn, ci sono altri tre bianconeri che cercano di sfruttare al meglio questa finestra, per guadagnare posizioni. Il primo è Ante Zizic. Il centrone croato è fermo da quasi due mesi, rientrerà nei dodici venerdì, contro l’Olympiacos, ma per rimetterlo in condizione serve tempo. Ecco perché il test odierno per il croato vale doppio.

Chi deve dimostrare ancora qualcosa – troppo discontinuo e con picchi vistosi di rendimento – è Rayjon Tucker che ha qualità fisiche e atletiche straordinarie, ma non sempre riesce a metterle al servizio dei compagni.

Chi ha una gran voglia di giocare, poi, è Riccardo Visconti. Proprio Ricky, ieri, è stato uno dei protagonisti del pomeriggio nel locale Sky del Shopville Gran Reno, a Casalecchio. Visconti e Hackett si sono messi a disposizione dei tifosi, firmando autografi e rispondendo a tante domande. "Ci sono tanti tifosi – dice Daniel –, siamo contenti di essere qua". "Sinceramente non mi aspettavo così tanta gente e tanto affetto", l’aggiunta di Visconti.

Gustoso siparietto, infine, con Daniel Hackett che ha preso una delle foto di Visconti e, con un pennarello, gli ha aggiunto un bel paio di baffi. "E’ uno dei dilemmi dello spogliatoio – scherza Hackett –. Ma Riccardo con i baffi starebbe davvero bene".